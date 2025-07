Makeup lifting: técnica que redefine o rosto com maquiagem natural e efeito rejuvenescedor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O makeup lifting vem ganhando espaço entre as principais tendências de beleza por sua proposta inovadora: valorizar a estrutura do rosto com uma maquiagem leve, natural e com efeito rejuvenescedor.

A técnica usa luz e sombra de forma estratégica para levantar o olhar, suavizar linhas e deixar a aparência mais descansada e harmônica.

Com inspiração nas famosas técnicas de contorno, mas com um toque mais sutil e moderno, o makeup lifting conquistou celebridades e maquiadores profissionais.

O resultado é uma pele radiante, com efeito glow na medida certa e traços mais definidos, sem exageros.

Como funciona o makeup lifting

O segredo da técnica está na aplicação de produtos em pontos estratégicos do rosto. Iluminadores, corretivos e contornos são usados para criar profundidade e luz nas áreas certas, como têmporas, abaixo dos olhos e nas laterais do rosto. A ideia é “levantar” a expressão com naturalidade, sem deixar o rosto carregado.

Produtos ideais para o efeito lifting

Para alcançar o resultado desejado, é importante escolher produtos com acabamento leve e luminoso. Corretivos líquidos, blushes cremosos, iluminadores perolados e bases de cobertura média são os principais aliados. Evitar excesso de pó também ajuda a manter a pele viçosa e com aparência jovem.

Destaque para o olhar

Um dos focos do makeup lifting é valorizar o olhar. Técnicas como o “faux fox eyes”, que alonga o olhar com delineado esfumado e sombras neutras, fazem parte da proposta. Sobrancelhas bem penteadas, máscara de cílios lifting e lápis bege na linha d’água também contribuem para um efeito mais aberto e descansado.

Maquiagem que rejuvenesce e empodera

Além de levantar o olhar, o makeup lifting suaviza as expressões e destaca os melhores traços de cada rosto. É uma técnica que une praticidade e sofisticação, perfeita para o dia a dia ou eventos especiais. O melhor? Funciona para todas as idades e tipos de pele.

Com alguns ajustes simples e os produtos certos, é possível conquistar um visual mais leve, atual e com aparência renovada. O makeup lifting prova que a maquiagem não precisa ser pesada para fazer efeito basta conhecer os truques certos.

Pode usar óleo de rosa-mosqueta no rosto?