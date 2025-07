DaBelle estreia no mercado de beleza com linha de maquiagem inspirada na brasilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A DaBelle, marca já consolidada no segmento de cuidados capilares, acaba de dar um novo passo em sua trajetória: a estreia no setor de maquiagem com o lançamento da DaBelle Beauty.

A novidade reforça o posicionamento da Duty Cosméticos no mercado de beleza e traz um portfólio pensado para oferecer qualidade, acessibilidade e identidade nacional.

Reconhecida por sua conexão com a consumidora brasileira, a marca aposta em produtos com alta performance e fórmulas enriquecidas com ativos de skincare.

A linha estreia com itens básicos e indispensáveis na rotina de beleza: batom líquido matte, blush marmorizado com efeito iluminador e pincel multifuncional.

DaBelle Beauty: maquiagem com textura leve e performance real

Os três produtos que marcam o início da linha foram desenvolvidos a partir da escuta ativa da comunidade DaBelle, que já vinha demonstrando interesse por maquiagens com a mesma proposta dos cuidados capilares da marca: ingredientes de qualidade, fórmulas veganas e preços acessíveis.

Matte Mix (R$ 44,90): batom líquido matte com fórmula bifásica exclusiva, disponível em oito tons. Promete não craquelar, não transferir e tem textura confortável para uso prolongado.

batom líquido matte com fórmula bifásica exclusiva, disponível em oito tons. Promete não craquelar, não transferir e tem textura confortável para uso prolongado. Glow Blush (R$ 49,90): blush marmorizado com partículas iluminadoras e textura ultrafina. Pode ser usado também como sombra ou iluminador. Disponível nas cores Sun Glow, Pink Glow, Tropical Glow e Candy Glow.

blush marmorizado com partículas iluminadoras e textura ultrafina. Pode ser usado também como sombra ou iluminador. Disponível nas cores Sun Glow, Pink Glow, Tropical Glow e Candy Glow. Pincel Multifuncional (R$ 49,90): cerdas macias e formato arredondado que garantem acabamento natural na aplicação de blush, contorno ou iluminador.

Marca cresce e se posiciona entre as maiores do setor

Fundada em 2019, a Duty Cosméticos é hoje uma das empresas de beleza que mais crescem no Brasil. Em apenas cinco anos, alcançou faturamento de R$ 380 milhões. Somente a DaBelle teve crescimento de 40% em 2024, impulsionada por uma base fiel de consumidoras que participa ativamente da criação de produtos.

Segundo Danielle de Jesus, vice-presidente da Duty e uma das fundadoras da empresa, a nova linha não representa apenas uma expansão do portfólio, mas sim o início de um novo ciclo, mantendo o mesmo propósito de sempre: escutar as necessidades reais da mulher brasileira.

Beleza acessível, vegana e com identidade brasileira

Com visual colorido, comunicação descomplicada e fórmulas eficazes, a DaBelle Beauty chega para transformar o momento da maquiagem em algo leve e divertido. A empresa já confirmou que pretende ampliar a linha para 46 SKUs até o fim de 2024.

Todos os produtos seguem os mesmos pilares da marca: são cruelty-free, veganos e contam com embalagens com compensação ambiental. A Duty também é certificada como Great Place to Work e atua com práticas sustentáveis reconhecidas no setor.

Setor de maquiagem cresce e impulsiona novos lançamentos

O lançamento da DaBelle Beauty chega em um momento de expansão do mercado de beleza no país. Segundo dados da Abihpec e Statista, o setor movimentou US$ 27 bilhões em 2024 e tem projeção de chegar a US$ 32 bilhões até 2027. A categoria de maquiagem cresceu 26% em 2024, impulsionada principalmente pelas vendas online.

Com essa estreia, a DaBelle se posiciona de vez como uma marca de beleza completa, mantendo sua essência de inovação, representatividade e impacto positivo.

Onde comprar

Os produtos da linha DaBelle Beauty estarão disponíveis a partir de 29 de julho no e-commerce oficial da marca: www.dabelle.com.br.

