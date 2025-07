5 erros de maquiagem que te envelhecem (e como evitá-los)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alguns hábitos, escolhas de produto ou técnicas erradas podem acentuar linhas finas, ressecar a pele e até deixar o rosto com aparência mais cansada

Nem sempre a maquiagem entrega o efeito rejuvenescedor que se espera.

Alguns hábitos, escolhas de produto ou técnicas erradas podem, na verdade, acentuar linhas finas, ressecar a pele e até deixar o rosto com aparência mais cansada.

A seguir, listamos 5 erros comuns que te envelhecem — e o que fazer para evitá-los:

1. Base muito pesada ou de acabamento seco



Optar por uma base de alta cobertura e acabamento matte pode parecer uma boa ideia, mas em peles maduras ou mesmo em peles mais jovens com textura visível, o efeito pode ser o oposto.

Essas bases tendem a acumular nas linhas finas, craquelar e deixar a pele opaca. A dica é escolher fórmulas hidratantes, com acabamento luminoso e textura leve, que uniformizam sem marcar.

2. Corretivo acumulando nas linhas dos olhos



Usar muito corretivo ou produtos muito secos na área dos olhos pode evidenciar olheiras e rugas. Aplique apenas o necessário, com leves batidinhas e, se possível, use um produto com ingredientes hidratantes.

Selar com um pouco de pó translúcido (e bem fininho) ajuda a manter tudo no lugar sem pesar.

3. Exagerar no pó compacto



O pó é um aliado na fixação da maquiagem, mas em excesso pode roubar a naturalidade da pele.

Aplicar pó por todo o rosto, principalmente em áreas ressecadas, evidencia a textura e dá um aspecto envelhecido. Prefira aplicá-lo apenas na zona T e de forma bem sutil.

4. Ignorar o blush ou aplicá-lo no lugar errado



O blush é essencial para dar viço e jovialidade ao rosto, mas precisa estar na posição certa. Quando aplicado muito abaixo das maçãs do rosto ou com tons muito terrosos, pode "derreter" os traços.7

Aposte em cores mais rosadas ou pêssego e aplique nas maçãs com leves puxadas para cima — isso levanta o semblante.

5. Não dar atenção às sobrancelhas



Sobrancelhas mal definidas ou muito finas podem envelhecer a expressão. Elas emolduram o rosto e, quando bem preenchidas, criam uma aparência mais jovem e firme.

Use lápis, sombra ou gel específicos para sobrancelhas, respeitando seu desenho natural, apenas preenchendo as falhas.