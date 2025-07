5 truques de maquiagem que valorizam o rosto e rejuvenescem instantaneamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma maquiagem bem-feita pode fazer verdadeiros milagres na aparência, principalmente quando o objetivo é suavizar traços e iluminar a expressão.

Com alguns truques simples, é possível valorizar o rosto e conquistar um visual mais jovem em poucos minutos.

Do uso estratégico do iluminador à escolha certa do tom de blush, pequenas técnicas fazem toda a diferença no resultado final.

A seguir, veja os 5 truques de maquiagem que rejuvenescem instantaneamente e são aliados indispensáveis no dia a dia.

Ilumine os pontos certos do rosto

Usar iluminador nas regiões corretas, como têmporas, canto interno dos olhos e arco do cupido, ajuda a levantar a expressão e dar um ar mais descansado. Prefira texturas cremosas para um resultado natural e evite exageros que marcam a pele.

Sobrancelhas bem definidas levantam o olhar

Manter as sobrancelhas preenchidas com leveza e no formato natural é um truque certeiro para rejuvenescer o olhar. Evite contornos muito marcados e aposte em lápis ou sombras específicas para deixar os fios mais densos sem pesar.

Blush na posição certa faz diferença

Aplicar o blush mais alto nas maçãs do rosto e levemente em direção às têmporas garante um efeito lifting imediato. Tons rosados ou pêssego dão viço à pele e rejuvenescem o visual, principalmente quando combinados com uma pele bem hidratada.

Use lápis bege na linha d’água

Trocar o lápis preto pelo lápis bege na linha d’água abre o olhar e disfarça sinais de cansaço. Esse truque simples ilumina os olhos e ajuda a criar uma aparência mais desperta e jovial.

Batom claro e com acabamento cremoso

Evite batons muito escuros e secos, que evidenciam linhas nos lábios. Prefira tons claros, rosados ou cor de boca, com acabamento hidratante. Além de deixarem o look mais leve, criam uma ilusão de lábios mais cheios e macios.

Com mudanças simples na maquiagem do dia a dia, é possível realçar a beleza natural e conquistar um efeito rejuvenescedor. O segredo está na escolha dos produtos certos e na aplicação estratégica para valorizar o que você tem de melhor.

