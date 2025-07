5 produtos que toda mulher de 40+ deve ter na bolsa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir dos 40, os cuidados com a pele, a beleza e o bem-estar ganham novos aliados.

Não se trata de esconder a idade, mas de valorizá-la com praticidade e inteligência — inclusive no que carregamos no dia a dia.

Ter uma nécessaire bem montada é uma forma de manter a autoestima em alta e estar preparada para qualquer situação, com produtos que fazem a diferença na rotina.

Confira 5 itens essenciais que toda mulher de 40+ deve ter sempre à mão:

1. Hidratante para as mãos com fator de proteção solar



Com o tempo, as mãos começam a mostrar sinais da idade — manchas, ressecamento e perda de firmeza.

Um bom hidratante com FPS ajuda a manter a pele protegida do sol e com aparência saudável. Dê preferência a versões com vitamina E ou ácido hialurônico.

2. Lip balm com cor



A praticidade de um hidratante labial que também adiciona um toque de cor é perfeita para retoques rápidos.

Com a idade, os lábios podem ficar mais secos, então um balm com ingredientes nutritivos como manteiga de karité ou óleo de jojoba é um verdadeiro coringa.

3. Lenços antibrilho ou pó compacto com acabamento leve



Os hormônios podem deixar a pele mais oleosa em certas regiões, especialmente na zona T. Lenços antibrilho ajudam a controlar o excesso de oleosidade sem comprometer a maquiagem.

Para quem prefere um retoque com cobertura, o pó compacto de textura fina é ideal.

4. Mini perfume ou body splash



Um bom perfume é um gesto de autocuidado que acompanha ao longo do dia.

Versões em roll-on ou body splash cabem perfeitamente na bolsa e ajudam a manter a sensação de frescor — principalmente em dias mais longos ou compromissos inesperados.

5. Caneta iluminadora para olhar descansado



A região dos olhos tende a ficar mais marcada com o tempo.

Uma caneta iluminadora ou corretivo líquido com efeito iluminador suaviza olheiras e linhas finas, dando um ar descansado e luminoso ao rosto sem pesar na maquiagem.