5 cuidados essenciais para unhas fortes e saudáveis

Aprenda essas cinco práticas simples e eficazes que ajudam a fortalecer as unhas e manter a saúde das cutículas e da pele ao redor

Unhas fracas, quebradiças ou com descamação não são apenas uma questão estética — muitas vezes, são sinais de desequilíbrios no corpo ou de maus hábitos diários que comprometem a saúde das mãos como um todo. Cuidar das unhas é, antes de mais nada, um cuidado com o próprio corpo. Isso porque elas estão expostas constantemente a agressões: mudanças climáticas, produtos de limpeza, esmaltações frequentes, falta de hidratação, entre outros fatores.

Embora muita gente associe unhas saudáveis a idas frequentes à manicure ou ao uso de esmaltes caros, a verdade é que a base de unhas fortes começa em casa, com atitudes simples, mas consistentes. Manter uma alimentação equilibrada, evitar o uso de químicos agressivos, proteger as mãos com luvas e manter as cutículas hidratadas são passos que fazem diferença real e duradoura.

Além disso, a forma como se lixa ou corta as unhas também impacta diretamente na estrutura delas, podendo causar fissuras ou rachaduras invisíveis que evoluem para quebras. A seguir, listamos cinco cuidados indispensáveis — todos fáceis de aplicar — para quem quer manter as unhas bonitas e, mais importante ainda, saudáveis por mais tempo.

1. Higiene e proteção contra umidade excessiva

Manter as unhas sempre limpas e secas é mais do que uma questão de aparência: é uma medida preventiva contra infecções por fungos e bactérias. A umidade constante, especialmente sob as unhas, cria um ambiente propício para proliferação de micro-organismos que enfraquecem a queratina.

Isso vale para quem lida com água frequentemente — como lavar louça, dar banho em crianças ou trabalhar com plantas. Nesses casos, o uso de luvas impermeáveis é indispensável. Vale também secar bem entre os dedos e ao redor das unhas após o banho. Ignorar esse cuidado pode resultar em descolamento da lâmina, manchas brancas e enfraquecimento estrutural.

2. Hidratação constante das cutículas e do leito ungueal

As cutículas são a primeira linha de defesa contra bactérias e fungos, e precisam estar saudáveis para proteger as unhas. Hidratá-las diariamente — com cremes específicos, óleos vegetais como o de amêndoas ou produtos com vitamina E — evita rachaduras e descamações.

Além disso, manter a pele ao redor hidratada ajuda a evitar o crescimento irregular da unha e aquele aspecto ressecado ao redor do leito. A hidratação também favorece a flexibilidade das unhas, reduzindo o risco de quebras por impacto. E para quem ainda tira cutícula com alicate, o ideal é fazer isso com cuidado extremo, pois qualquer ferida pode virar uma porta de entrada para infecções.

3. Reduzir o uso de produtos agressivos, como acetona e detergentes

Acetona, detergente, desinfetante e até álcool em gel em excesso retiram a oleosidade natural das unhas, provocando ressecamento e fragilidade. O uso repetido desses produtos interfere na coesão das camadas de queratina que formam a unha, tornando-a mais suscetível à descamação e rachaduras.

Por isso, é importante usar removedores de esmalte sem acetona, optar por luvas ao lidar com produtos de limpeza e aplicar cremes de barreira (com ureia ou glicerina) para proteção diária. Pequenas trocas no dia a dia — como escolher um sabonete menos abrasivo ou alternar dias de esmaltação — já ajudam a preservar a saúde das unhas.

4. Alimentação rica em nutrientes que fortalecem a estrutura da unha

Unhas fracas e quebradiças também podem sinalizar carência de nutrientes como biotina, zinco, ferro, silício e vitaminas A, C e E. Dietas restritivas ou alimentação pobre em vegetais, proteínas e oleaginosas afetam diretamente a saúde das unhas, já que elas são formadas por queratina, uma proteína que depende desses nutrientes para se renovar.

O ideal é investir em uma dieta rica em ovos, peixes, feijão, espinafre, abacate, castanhas e frutas cítricas. Esses alimentos ajudam na renovação celular, na oxigenação do sangue e no fortalecimento da matriz da unha. E, quando necessário, um nutricionista pode recomendar suplementação com cápsulas de colágeno ou biotina.

5. Corte, lixamento e manutenção feitos da forma certa

O corte ideal é aquele que respeita o formato natural das unhas e evita pontas muito arredondadas ou excessivamente quadradas — ambas as opções podem causar encravamento ou enfraquecer os cantos. Lixar na mesma direção (e não com movimentos de vai e vem) evita microfissuras, que passam despercebidas mas se tornam quebras em poucos dias.

Além disso, é importante não deixar as unhas nem longas demais, a ponto de prenderem com facilidade, nem tão curtas que exponham a pele. Uma manutenção quinzenal com corte e lixamento adequados, sem agressividade, ajuda a manter a resistência da unha a longo prazo.