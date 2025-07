Maquiagem perfeita para Áries: Ousadia e praticidade no look!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É do signo de Áries e está desejando ousar na maquiagem? Separamos uma opção incrível para você apostar e receber muitos elogios!

As arianas são conhecidas pela paixão, energia e independência.

Essa personalidade incrível se reflete também na escolha de suas maquiagens: elas buscam looks que realcem sua força e ousadia, sem abrir mão da praticidade.

Nesta matéria, vamos apresentar uma maquiagem linda e ousada para as arianas. Veja agora e aproveite!

Maquiagem perfeita para Áries

Imagem ilustrativa de uma mulher maquiada!

As maquiagens ideais para a mulher de Áries devem refletir sua personalidade: ousadas, práticas e cheias de vida.

Aposte nesse tutorial e receba muitos elogios:

1. Pele

Comece preparando a pele com uma base de cobertura média e finalize com pó translúcido.

Em seguida, aplique um contorno suave e um blush pêssego nas maçãs do rosto.

2. Olhos

Aplique um primer de sombras para maior durabilidade.

Com uma sombra preta bem pigmentada, crie um delineado gráfico, que se estenda do canto interno ao externo, com um puxado bem alongado e dramático, quase um "olho de gatinho" exagerado.

Para intensificar, esfume levemente as bordas com uma sombra marrom escura.

Aplique várias camadas de rímel para cílios volumosos e, se desejar, adicione cílios postiços para um efeito ainda mais impactante.

3. Boca

Na boca, escolha um batom nude matte ou um gloss transparente para que o foco permaneça nos olhos.

