Áries no amor: intenso, direto e um pouquinho mandão?

Quando se trata de sentimentos, o signo de Áries no amor vive tudo com intensidade, sinceridade e um jeito dominante que pode surpreender.

Quem se envolve com alguém de Áries no amor logo percebe que a intensidade é uma das marcas registradas desse signo.

Regido por Marte, Áries é impulsivo, direto e costuma ir com tudo quando está interessado em alguém.

Mas por trás da atitude forte e do jeito mandão, há também uma alma apaixonada, protetora e cheia de energia para viver o amor com entusiasmo.

Amar um ariano é embarcar em uma montanha-russa de emoções sinceras e, muitas vezes, imprevisíveis.

Amor à primeira vista (ou quase)

Áries não costuma perder tempo quando sente química ou interesse. Ele toma a iniciativa, puxa conversa, marca encontros e se declara sem medo. A impulsividade é uma das suas maiores características, e isso se reflete diretamente nos relacionamentos amorosos.

Sinceridade sempre

Um ponto forte do ariano no amor é a honestidade. Ele fala o que sente e espera o mesmo da outra pessoa. Não gosta de joguinhos ou enrolação. Se está interessado, você saberá. Se perdeu o interesse, também. Isso pode soar rude, mas é só sua forma transparente de lidar com as emoções.

Um pouco mandão, mas com boas intenções

Áries gosta de liderar, inclusive no amor. Ele toma decisões, propõe mudanças e tem certa dificuldade em ceder. Pode parecer teimoso ou autoritário, mas geralmente age assim porque quer ver tudo funcionando do seu jeito que ele acredita ser o melhor.

Ciumento e protetor

Apesar do espírito independente, o ariano pode ser bastante ciumento. Não gosta de sentir que está perdendo espaço ou sendo deixado de lado. Se ama, ele cuida, protege e se entrega de corpo e alma, mesmo que nem sempre demonstre com palavras doces.

Como se dar bem com um ariano

Para se relacionar bem com alguém de Áries no amor, é importante respeitar sua liberdade, valorizar sua coragem e saber quando entrar no jogo e quando deixar ele ganhar. Afinal, ele adora desafios, inclusive no coração.

