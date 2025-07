Como vai ser o mês de agosto para Áries? Saiba o que esperar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira o que os astros reservam para as pessoas do mês de áries. Muitas surpresas, emoções e novidades podem estar por vir para o seu signo

O mês de agosto reserva muitas emoções para quem é do signo de áries, ou seja, aqueles nascidos entre 21 de março e 20 de abril.

Agosto começa em ritmo mais lento, com Mercúrio retrógrado até o dia 11. Questões do coração, projetos criativos ou assuntos envolvendo filhos e jovens podem parecer estagnados.

Sua mente estará repleta de ideias, mas a execução delas pode ser um desafio. Cuide da comunicação para evitar decisões amorosas precipitadas.

A partir de 12 de agosto, Mercúrio retoma seu movimento direto. Isso significa que a comunicação fluirá melhor e haverá mais leveza nos relacionamentos. É o momento para retomar conversas, projetos e contatos que ficaram parados.

Agosto também trará algumas tensões. A partir do dia 6, Marte, seu planeta regente, estará em oposição ao seu Sol. Essa configuração pode despertar seu senso de urgência, mas também acender seu pavio curto.

A energia será intensa, podendo levar a ações ousadas, mas também a conflitos desnecessários.

O grande desafio do mês será agir com mais presença e menos pressa. Cuidado redobrado com a impulsividade. Agosto pede que você encontre novas maneiras de se expressar sem explodir.

Datas importantes