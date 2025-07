Comunicado do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os arcanos revelam caminhos de crescimento, cura e transformação para estes quatro signos. Silencie a mente, abra o coração e permita que a sabedoria do tarot ilumine seus passos.

Áries – De 21/03 a 19/04



Arcano do Dia: O Imperador



Hoje é o momento de assumir o controle da sua jornada, mesmo quando vozes externas tentarem te desestabilizar. Sua força interior é seu maior guia. Mantenha-se firme em suas decisões e confie na autoridade que você construiu com suor e coragem. Liderar, neste momento, é também saber ouvir a si mesmo.

Touro – De 20/04 a 20/05



Arcano do Dia: O Louco



O universo sussurra: confie no caminho, mesmo sem garantias. Você está sendo convidado a caminhar com leveza, fé e espírito aventureiro. O desconhecido pode ser assustador, mas é nele que moram as maiores transformações. Abrace a mudança com o coração aberto, ela é o seu destino em flor.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06



Arcano do Dia: O Sol



A energia da alegria, da clareza e do otimismo invade o seu dia. Pequenas vitórias se somam e te conduzem a um estado de celebração. Espalhe essa luz, você é canal de inspiração para quem está ao seu redor. A felicidade que você cultiva volta multiplicada.

Câncer – De 21/06 a 22/07



Arcano do Dia: O Eremita



Você está sendo guiado a um momento de introspecção e sabedoria silenciosa. O recolhimento é sagrado, e dentro dele nascem respostas que o mundo não consegue oferecer. Permita-se pausar, respirar, ouvir sua intuição. A iluminação está mais próxima do que parece, ela floresce no seu silêncio.

