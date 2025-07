Astros indicam reconciliação: 3 signos com grandes chances de reatar com o ex nos próximos dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O céu anda movimentado, e para alguns signos, isso significa um chamado direto ao coração. Com Vênus transitando por aspectos que favorecem reconexões e Mercúrio suavizando mal-entendidos do passado, três signos do zodíaco podem ter grandes surpresas no amor nos próximos dias.

Isso mesmo: o universo pode estar preparando uma volta inesperada de quem você pensou que já era passado. Confira se o seu signo está entre os que têm mais chances de reatar com o ex em breve.

1. Câncer



Regido pela Lua, Câncer é puro sentimento, e quando ama, guarda no peito como tatuagem. Com os astros ativando seu setor emocional, é possível que aquela antiga conexão volte com tudo. Um pedido de desculpas, uma mensagem fora de hora ou um reencontro do nada: tudo pode acontecer. O conselho é ouvir o coração, mas com os pés no chão.

2. Libra



Vênus, seu planeta regente, está mexendo com o setor das relações passadas. Libra pode se ver nostálgico, lembrando dos bons momentos com aquele alguém especial. E mais: existe chance real de retomar a relação com mais equilíbrio e maturidade. Só atenção para não cair em velhos padrões, o amor só vale a pena se for leve.

3. Peixes



Sensível e intuitivo, Peixes sente o outro mesmo à distância, e isso pode abrir caminhos para reconciliações inesperadas. Com Netuno favorecendo o perdão e o entendimento, a tendência é de dissolver mágoas e reconstruir pontes afetivas. Um sonho pode trazer sinais. Um reencontro pode reacender tudo. Este é um momento poderoso para curar e recomeçar.

Previsões do mês de julho para todos os signos