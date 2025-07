Vem aí uma virada: 3 signos prestes a mudar de cidade, casa ou carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mudar é preciso, mas com consciência. Mercúrio retrógrado não proíbe transformações, apenas convida à cautela. Veja lista dos signos

Prepare-se: o céu anuncia transformações profundas e inadiáveis para três signos do zodíaco. E não estamos falando de simples ajustes no dia a dia, mas de mudanças estruturais, daquelas que redesenham o caminho inteiro.

Sob a influência de Mercúrio retrógrado, o universo convida à revisão de planos, desacelera processos e coloca o passado de volta à mesa. Mas, para alguns, esse período também abre portais poderosos para um novo ciclo de vida. Veja quem está com as malas prontas, ou quase.

Gêmeos: O chamado para um novo cenário



Regido por Mercúrio, Gêmeos está com a mente em ebulição. A inquietação se transforma em urgência: há um desejo intenso de virar a página e começar do zero.



Mudar de cidade, aceitar um novo desafio profissional ou trocar completamente de ambiente são opções que ganham força. Só cuidado com impulsos, sob Mercúrio retrógrado, é preciso revisar tudo duas vezes.

Virgem: Hora de reorganizar a vida



O perfeccionismo virginiano entra em conflito com uma rotina que parece travada. A vontade de “resetar” é forte, e pode envolver desde mudança de endereço até a decisão de sair de um trabalho tóxico ou pouco valorizado.



No entanto, o conselho do céu é: respire fundo. O momento pede planejamento estratégico. Decisões definitivas, só depois de agosto.

Sagitário: A bússola aponta para longe



A alma aventureira de Sagitário sente que algo precisa mudar — de preferência, com emoção e novidade. Uma proposta para trabalhar fora, uma mudança inesperada ou um recomeço em outro estado pode surgir como sinal divino.



Mas lembre-se: nem todo convite é o destino final. Analise cada detalhe e evite se jogar no escuro. As oportunidades virão, mas a clareza chega aos poucos.

