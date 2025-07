Horóscopo 29.07: Atenção total com conflitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Hoje o céu está movimentadíssimo e quem comanda o espetáculo é a Lua, que muda para Libra em plena madrugada e troca figurinha com vários astros. Ela promete realçar sua habilidade para se relacionar e também deve fortalecer sua diplomacia, o que será ótimo para ficar longe dos perrenguinhos que podem surgir, ainda mais no romance. Mas o dia tem tudo para ser animado nos contatos em geral, boas parcerias devem florescer no trabalho.

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 58, 32, 14



Touro

Não despreze os cuidados com o seu organismo nas primeiras horas da manhã, capriche na alimentação e procure ser mais zelosa com a saúde. Ao longo do dia, você terá disposição extra para pegar firme no serviço e vai dar o seu melhor para progredir na vida. As relações pessoais podem ficar em segundo plano, mas ganham evidência no final da tarde

Cor: VERMELHO Palpite: 12, 01, 28



Gêmeos

A Lua desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo durante a madrugada e garante que a sorte vai sorrir para você em vários aspectos, ainda mais no lado financeiro e amoroso. Se gosta de fazer uma fezinha, aproveite a maré favorável para arriscar seus palpites em jogo, aposta, raspadinha ou rifa, pois pode ter surpresas agradáveis. O amor deve fervilhar e seus encantos ficarão irresistíveis na pista: o crush pode se apaixonar.

Cor: ROSA Palpite: 43, 34, 20



Câncer

Hoje é dia de fortalecer laços com a família - é a sensação da Lua! Seu lar será um porto seguro e o que for feito em casa terá um valor especial. Não esqueça dos compromissos profissionais matinais, organize-se! No amor, prepare-se para esquentar o clima ao entardecer e curtir uma noite tranquila com o seu amor.

Cor: BEGE Palpite: 32, 35, 60



Leão

Hoje, use a criatividade e inteligência aguçadas pelos astros para se destacarem no trabalho ou nos estudos. Ser simpático e gentil te fará brilhar nas relações pessoais. Atenção com conflitos com pessoas mais velhas. Dia positivo, romance protegido e grandes chances de conquistar aquele crush!

Cor: AZUL Palpite: 11, 38, 47



Virgem

Hoje é dia de foco nas finanças! A Lua promete impulsionar sua vida material, então fique atento e organize seus pagamentos. Priorize a paz e segurança em suas relações, mas controle seu apego. Se tá na paquera, cuidado com a timidez! Mantenha a calma e siga com sensatez.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 20, 56, 02



Libra

Hoje a Lua brilha para você, trazendo vitalidade e incentivando suas ambições. Seus talentos estarão em alta, e seu charme será irresistível! Apenas lembre-se de evite distrações matinais e foque no que é importante. Prepare-se para arrasar na paixão e deixar seu crush apaixonado!

Cor: PRETO Palpite: 56, 29, 54



Escorpião

Hoje é um dia para cuidar de si e dar atenção à saúde. Prefira a solidão e trate de seus interesses discretamente. Esteja perto de pessoas íntimas para elevar seu ânimo. No amor, espere por maior cumplicidade, mas não espere demais das paqueras. Lembre-se, seu bem-estar é prioridade!

Cor: PINK Palpite: 60, 31, 06



Sagitário

Prepare-se para ser o centro das atenções hoje! Apesar dos possíveis contratempos pela manhã, não se precipite, especialmente com dinheiro, amizade ou paquera. O dia vai melhorar rápido e esperam-se grandes surpresas no amor ao final do dia.

Cor: AMARELO Palpite: 57, 55, 21



Capricórnio

Hoje o céu está vibrante! Mostre seus talentos no trabalho, mas prepare-se para superar obstáculos logo cedo. Lembre-se, os parentes estão aí para ajudar. Sua carisma estará em alta, preparando o terreno para momentos apaixonantes.

Cor: CINZA Palpite: 40, 22, 23



Aquário

Hoje os astros estão vibrando forte e trazem um universo de oportunidades. Seja aberta às mudanças e aprenda com as experiências. Comunicação clara evitará confusões. Grandes alegrias nas amizades, contatinhos e romance te esperam! Se solteira, prepare-se para uma surpresa do coração.

Cor: AMARELO Palpite: 48, 57, 21



Peixes

Hoje o cenário tá bem movimentado e mudanças importantes vão acontecer, algumas serão favoráveis, já outras nem tanto e convém você abrir o olhão. Os astros pedem atenção com compromissos assumidos e alertam que instabilidades vão rondar as finanças logo no começo do dia. Será o momento de ter pulso firme, enxugar os gastos e esconder o cartão pra não cair em tentação.

Cor: LILÁS Palpite: 02, 52, 11