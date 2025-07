Cabelos no Inverno 2025: tons sofisticados e técnicas que valorizam os fios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O inverno de 2025 chegou com tudo e, além de transformar o guarda-roupa e a maquiagem, também inspira mudanças nos cabelos.

A estação mais fria do ano pede tonalidades fechadas, técnicas elegantes e efeitos que combinam profundidade, praticidade e cuidado com os fios.

Entre as tendências que dominam os salões nesta temporada estão a Balayage Inversa, o Lowlight e os tons intensos como ruivo acobreado e marsala.

Todas as apostas da estação foram pensadas para valorizar diferentes estilos e texturas, com foco em manutenção simples e visual sofisticado.

Técnicas queridinhas da temporada

Combinando elegância e naturalidade, as técnicas do momento favorecem visuais modernos, mas com acabamento discreto. A Balayage Inversa ilumina áreas estratégicas do cabelo, mantendo a raiz escura e o contorno leve. O resultado é um efeito de luz suave, com aparência natural e refinada.

Já a clássica Morena Iluminada permanece forte, agora com tons mais quentes, como avelã e caramelo. Para loiras que desejam uma transformação sutil, o Lowlight adiciona mechas mais escuras para criar contraste e profundidade.

Outro destaque é o uso de gloss tonalizante e neutralização, ideais para corrigir reflexos indesejados como o amarelado ou alaranjado. E para quem deseja remover antigas colorações sem agredir, a decapagem suave aparece como solução segura e eficiente.

Cuidados antes, durante e depois da coloração

Qualquer transformação capilar exige preparação. É fundamental realizar um diagnóstico capilar completo antes do procedimento. Dependendo da estrutura dos fios, pode ser necessário investir em tratamentos de reposição de massa e reconstrução.

Durante a coloração, o uso de protetores de fibra e produtos profissionais de alta performance garante maior durabilidade da cor e preserva a saúde capilar. Após o procedimento, é essencial adotar uma rotina com hidratações semanais, produtos específicos para fios coloridos e uso de proteção térmica.

Cores em alta no inverno 2025

Castanhos aveludados: profundos e elegantes, ideais para quem busca um look clássico e atemporal.

profundos e elegantes, ideais para quem busca um look clássico e atemporal. Chocolate quente: com reflexos quentes e intensos, proporciona aconchego e brilho aos fios.

com reflexos quentes e intensos, proporciona aconchego e brilho aos fios. Ruivos acobreados: vibrantes e ousados, perfeitos para destacar a personalidade com sofisticação.

vibrantes e ousados, perfeitos para destacar a personalidade com sofisticação. Marsala: mistura intensa de vinho com toques roxos, ideal para quem deseja um visual marcante.

mistura intensa de vinho com toques roxos, ideal para quem deseja um visual marcante. Pretos com reflexos espresso: escuros, brilhantes e cheios de impacto, mas com suavidade.

escuros, brilhantes e cheios de impacto, mas com suavidade. Dimensão suave: colorações que reduzem o contraste entre raiz e pontas, facilitando a manutenção.

Combinação com tom de pele e estilo pessoal

Para um resultado harmônico, é importante considerar o tom de pele ao escolher a coloração. Peles quentes combinam com tons dourados, acobreados e chocolate. Já as peles frias se beneficiam de loiros platinados, beges frios e castanhos neutros.

Além disso, o estilo pessoal influencia diretamente na escolha. Perfis clássicos tendem a preferir cores discretas como café e marrom. Já os mais modernos podem apostar em ruivos vibrantes, reflexos contrastantes e efeitos de profundidade mais marcantes.

Beleza alinhada com comportamento e moda

As tendências capilares deste inverno não nascem isoladas. Elas refletem o que está sendo visto nas passarelas internacionais, nas paletas da Pantone e no comportamento dos consumidores, que cada vez mais priorizam naturalidade, praticidade e autocuidado.

Neste inverno, os cabelos ganham ainda mais protagonismo, funcionando como extensão do estilo e da personalidade. Mais do que beleza, eles representam conforto, identidade e atitude para enfrentar a estação mais fria do ano com charme e elegância.

Matéria com informações de Robson Jassa, embaixador da Prohall Professional