Natura apresenta nova linha Lumina Restauração e Liso Prolongado que promete deixar cabelos lisos por mais tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com tecnologia de ponta e ativos de alta performance, a novidade traz a exclusiva combinação da Bioproteina com complexo de aminoácidos

Clique aqui e escute a matéria

Atenta às transformações do mercado e às principais tendências em cuidados capilares, Lumina, marca especializada da Natura em tratamento capilar de alta performance, anuncia o lançamento da nova linha Restauração e Liso Prolongado.

Desenvolvida especialmente para cabelos lisos ou alisados, a novidade combina tecnologia, ciência e resultados duradouros para tratar profundamente os danos causados por alisamentos e fontes térmicas.

O lançamento promete deixar os cabelos 4x mais lisos, com efeitos prolongados por até 4 dias, até mesmo em ambientes úmidos, além de entregar uma restauração imediata da fibra capilar, ação anti-frizz com barreira contra umidade, alta proteção térmica no spray antifrizz e tecnologia que devolver o movimento natural dos fios após o uso da linha completa.

Unindo tecnologia e performance, a linha Natura Lumina Restauração e Liso Prolongado atua na reposição de nutrientes, na recuperação da massa capilar e na reparação profunda dos danos causados por processos químicos e térmicos, como alisamentos e uso frequente de fontes de calor.

Tudo isso aliado a uma fragrância moderna e original, que une o frescor da mandarina e da maçã verde a um buquê floral envolvente com toques sofisticados de musk e madeiras.

“A nova linha de Lumina marca uma evolução importante no cuidado com os cabelos lisos e alisados, afinal os processos de alisamento químico e térmico resultam em danos na fibra capilar, fazendo com que esses fios percam massa, o que enfraquece os fios", destaca Edjane Lima, Head de Desenvolvimento de Produtos de Cabelos da Natura.

"O complexo de aminoácidos junto com a exclusiva bioproteina tripla ação de Natura Lumina atua repondo massa no córtex fazendo com que essa fibra capilar seja restaurada e preenchida, resultando em um cabelo saudável, sem frizz e redução de pontas duplas”, finaliza.

Leia Também 4 body splashes da Natura para quem gosta de perfumes de grife

Conheça as novidades da linha

Dentre as novidades, o novo Shampoo é responsável pela limpeza equilibrada de longa duração, além de remover os resíduos da descamação após alisamento.

O Condicionador ajuda a diminuir e controlar o frizz por 24h, trazendo um efeito ainda mais liso, ultra macio e com movimento, restaurando os fios através de uma recarga de nutrientes.

Com tecnologia de restauração profunda, a nova máscara repõe a massa capilar, reduzindo o afinamento das pontas, deixando os fios 4x mais lisos por até 4 dias.

Já o Spray pré-secagem oferece efeito anti-frizz por até 4 dias, devido a barreira contra a umidade. Sua fórmula também garante alta proteção térmica de até 230?°C e promove a recuperação total das pontas duplas.

Toda a nova linha Natura Lumina Restauração e Liso Prolongado está disponível no site oficial da marca, nas lojas físicas ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você. Confira mais detalhes de cada produto:

1. Shampoo Natura Lumina Restaurador para Restauração e Liso Prolongado - R$ 48,90



Desenvolvido para cuidados pós-alisamento, o novo shampoo de Natura Lumina remove resíduos da descamação, nutre profundamente e fortalece os fios, deixando-os mais macios e resistentes. Ele garante até 4 vezes mais efeito liso e proteção contra a umidade por até 4 dias.

Condicionador Natura Lumina Restaurador para Restauração e Liso Prolongado - R$ 51,90

O novo condicionador de Natura Lumina promove uma recarga de nutrientes que alinha as cutículas e transforma a textura dos fios, deixando os cabelos até 3 vezes mais macios.

Com ação antifrizz duradoura por 24 horas, ele oferece 4 vezes mais efeito liso e proteção contra a umidade por até 4 dias, garantindo fios disciplinados, sedosos e com movimento natural.

Máscara Natura Lumina Restauradora para Restauração e Liso Prolongado - R$ 73,90



Com resultado de salão em casa por até 4 semanas, a nova máscara de Natura Lumina proporciona restauração imediata, nutrição profunda, 3 vezes mais força, alinhamento das cutículas e 4 vezes mais efeito liso com proteção contra a umidade por até 4 dias, potencializando os resultados a cada uso.

Spray de Aminoácidos Natura Lumina Pré-Secagem para Restauração e Liso Prolongado - R$ 73,90



Com ação termoativada, o novo spray de aminoácidos de Natura Lumina facilita o processo de escovação e secagem, oferecendo alta proteção térmica de até 230?°C e formando um escudo protetor que blinda os fios contra os danos causados pelo uso frequente de secador e chapinha.

Sua fórmula promove a reposição de aminoácidos, garante recuperação total das pontas duplas e desembaraço imediato, além de reduzir em até 97% o frizz, com efeito antifrizz duradouro por até 4 dias e uma poderosa barreira antiumidade.