Mahmundi se apresenta no Recife com novo projeto de remixes

Evento intitulado 'Aurora' promove noite especial no restaurante Frege, promovida pela Brota Produtora, com show inédito e DJs convidados

Mahmundi é a atração principal do selo Aurora, evento promovido pela Brota Produtora que agita a noite da próxima sexta-feira (1), no Frege, localizado no bairro do Recife.

A cantora, compositora e DJ apresenta um set exclusivo de remixes e sonoridades eletrônicas, a partir de um projeto que surgiu pós-pandemia.

"Esse formato traz muito as pessoas para perto da música, de forma mais intimista. Esse projeto começou no Rio, em uma festa para 200 pessoas", conta. A artista afirma estar empolgada com o momento: "Voltar pras pistas está sendo uma delícia. Estou animada e vivendo isso com mais estrutura. A expectativa para esse novo show tá altíssima."

Aurora traz noite dançante para o Frege

A cantora carioca trará releituras, faixas autorais e elementos orgânicos como guitarras e beats de hip hop, com influência dos anos 90. A artista não deixa de citar e homenagear a cultura pernambucana e potência em suas musicalidades. "A cena de Pernambuco é incrível. Lia de Itamaracá, pra mim, é uma heroína, referência máxima, assim como Chico Science também", destaca.

Além do show de Mahmundi, o evento Aurora também terá DJ-sets de Pedro Afonso, Madu, Camila Paz e Jackson, que compõem o line-up da noite.

Os ingressos para Aurora estão disponíveis a partir de R$ 50 no site shotgun e também por meio do Instagram oficial da Brota Produtora. Também há lista especial de acesso para pessoas trans, drags e PCDs.