Recife celebra Naná Vasconcelos e Miró da Muribeca com programação gratuita

O Recife se prepara para transformar memória e saudade numa festa de reencontro com o legado de dois grandes nomes da cultura pernambucana: Naná Vasconcelos e Miró da Muribeca. Neste sábado (2) e quarta-feira (6), quando Naná e Miró faziam aniversário, o Bar Super 8, o projeto Encontros do Cinema Pernambucano e o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) se unem para homenagear esses dois gigantes da expressão artística local.

A programação gratuita traz música, poesia, exposições e filmes que saúdam eles que marcaram a história de um povo.

No sábado (2/08), quando Naná completaria 81 anos, o Muafro abre as portas às 13h para receber o público com duas exposições e uma tarde de celebração. Às 16h, Aishá Lourenço apresenta Aishá toca Naná, performance que mistura percussão tradicional e tecnologia. Logo depois, às 17h, Felipe Santana conduz uma roda de poesia dedicada a Miró, seguida da sessão do Encontros do Cinema, às 18h, exibindo filmes sobre os dois artistas e promovendo bate-papo com realizadores.

“As artes visuais, a poesia, a música e o cinema reunidos para homenagear dois mestres da nossa cultura reafirmam a memória como ponte entre gerações”, afirma Auríbio Farias, gestor do Muafro. No espaço, o público poderá visitar as exposições O homem com calos nas mãos não precisa de identidade, de Otávio Bahia, com máscaras e esculturas, e Entre continentes: olhares sobre arte e africanidades, que reúne 44 peças vindas da África e da Ásia, ambas com curadoria de Lúcia Helena Ramos.

Já na quarta-feira (6), dia que Miró faria 65 anos, o Bar Super 8 recebe poetas, amigos e admiradores para uma sessão especial que marca o início da Semana do Alegrismo, movimento cultural que preserva a poética irreverente do autor da Muribeca. “Miró participou de muitos filmes e cavamos fundo para apresentar obras pouco vistas e de grande relevância”, diz Thor Neukranz, produtor do evento.

O Bar Super 8 segue como ponto de encontro do cinema alternativo e independente, promovendo o projeto Encontros do Cinema Pernambucano, que abre espaço para realizadores locais e resgata a memória audiovisual do estado. Já o Muafro, no Bairro do Recife, consolida-se como referência na preservação e difusão da arte afro-brasileira, articulando exposições, música e literatura em diálogo com a cidade.

Serviço: Homenagem a Naná Vasconcelos e Miró da Muribeca

Sábado (2) e quarta-feira (6)

Bar Super 8 (R. Mamede Simões, 144 - Loja 11 - Santo Amaro, Recife)

Muafro Recife (R. Mariz e Barros, 328 - Bairro do Recife)

Gratuito

Mais informações: @barsuper8 | @encontrosdocinema | @muafro