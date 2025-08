Festival Gastronômico Valores do São Francisco convoca restaurantes para celebrar vinhos e sabores regionais

Recife se prepara para receber mais uma edição do Festival Gastronômico Valores do São Francisco, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025, com uma programação voltada à valorização da enogastronomia sertaneja.

A iniciativa, promovida pela Gouveia S44 Eventos em parceria com o Instituto do Vinho – VINHOVASF e o Instituto de Cultura, Gastronomia e Economia Criativa do Sertão, reúne restaurantes como Moendo na Laje do Moinho, Clarice Bistrô e Café, entre outros referências em culinária de Recife e da Região Metropolitana, em uma experiência que harmoniza os vinhos do Vale do São Francisco com ingredientes típicos da região.

Durante o festival, cada restaurante participante criará pratos exclusivos – entradas, pratos principais e, opcionalmente, sobremesas – harmonizados com rótulos produzidos em Lagoa Grande (PE). A ação promete proporcionar aos clientes uma imersão nos sabores do sertão, destacando frutas e vinhos que fazem do Vale um dos polos vitivinícolas mais promissores do país.

A abertura oficial será no Wine Day Experience, no dia 5 de agosto, no Cais do Sertão, em Recife, reunindo chefs, sommeliers, influenciadores e apaixonados por gastronomia para apresentar as criações que estarão disponíveis durante o festival.

Além de movimentar a cena gastronômica, o evento fortalece a divulgação da produção regional, aproximando o público urbano dos sabores e saberes do São Francisco.