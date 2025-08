José de Abreu estreia peça "A Baleia" no Teatro Luiz Mendonça, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, recebe a partir desta quinta-feira (31) o aguardado retorno de José de Abreu aos palcos, com a estreia da peça A Baleia. O espetáculo segue em cartaz até o dia 3 de agosto.

Após mais de dez anos longe dos palcos, o consagrado ator volta a encenar uma peça, dando vida ao protagonista da obra escrita por Samuel D. Hunter — texto que ganhou projeção internacional ao ser adaptado para o cinema em 2022, no filme estrelado por Brendan Fraser.

Com tradução e direção de Luís Artur Nunes, parceiro de longa data de José de Abreu, A Baleia chega ao Recife abordando temas contemporâneos como intolerância religiosa, homofobia, culpa, empatia e reconexão. “A peça é encharcada de emoção e estruturada como uma narrativa em mosaico, o que a torna ainda mais potente no palco”, afirma o diretor.

Na trama, o ator interpreta um professor recluso que vive com obesidade severa e tenta se reconectar com a filha adolescente. Para dar vida ao personagem, Zé de Abreu passa por um intenso processo de caracterização, com uso de prótese facial e figurino com enchimento climatizado, sob os cuidados do figurinista Carlos Alberto Nunes e da visagista Mona Magalhães.

O elenco conta ainda com Luisa Thiré, Gabriela Freire, Eduardo Speroni e participação especial de Alice Borges. A montagem traz cenografia de Bia Junqueira, iluminação de Maneco Quinderé e trilha sonora assinada por Federico Puppi.

Serviço

Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu)

De 31 de julho a 03 de agosto

Quinta e sexta às 20h | Sábado e domingo às 18h

Vendas online: Compre aqui

Classificação indicativa: 14 anos