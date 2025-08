Espetáculo "Reza a Lenda" leva lendas pernambucanas ao palco em Olinda com entrada gratuita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com música ao vivo, contação de histórias e acessibilidade, apresentação do grupo acontece no dia 3 de agosto no Teatro Fernando Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

O grupo pernambucano Tapete Voador apresenta, no dia 3 de agosto (domingo), às 16h, o espetáculo “Reza a Lenda – Viagens pelas Lendas Pernambucanas” no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. A sessão é aberta ao público, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

Nos dias 4 e 5 de agosto (segunda e terça), o projeto segue com apresentações exclusivas para escolas públicas municipais e organizações não-governamentais, com sessões às 9h30 e às 14h30. Instituições interessadas podem reservar vagas através do telefone (81) 99518.5212, com o produtor Ytalo Santana, da Avoa Produções Artísticas.

Com patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a circulação 2025 do projeto reforça o compromisso com o acesso democrático à cultura. Após passar por Cuiabá (MT), o espetáculo retorna a Pernambuco para seguir encantando o público com histórias da tradição oral do estado.

No palco, o grupo apresenta sua "Mala das Lendas", composta por dez canções autorais que celebram personagens folclóricos como Comadre Florzinha, João Galafuz, Palhaço do Coqueiro, Cabra Cabriola, Pai do Mato, Pai do Mangue, Alamoa, Encanta Moça, a Pedra que Engole Gente e a música-tema “Reza a Lenda”. A narrativa é conduzida ao vivo, com música, performance e contação de histórias, em um espetáculo lúdico e sensível que percorre diversos ritmos brasileiros.

Todas as sessões são acessíveis, com tradução em Libras e mediação especial para crianças cegas ou com baixa visão, garantindo inclusão e participação plena.

Oficina

No sábado (2 de agosto), como parte do projeto, será realizada a oficina gratuita “A Teatralidade nas Lendas Regionais” com Ytalo Santana, Milla Puntel e Anderson Andrade. A formação será em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 17h, na sala de dança do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Vagas limitadas para maiores de 18 anos. As aulas terão acessibilidade em Libras.

A oficina proporcionará uma experiência teatral a partir de lendas regionais, com foco em tradições orais, técnicas criativas, e narração interativa. O objetivo é estimular a formação de redes locais de contadores de histórias.

Serviço

Espetáculo: “Reza a Lenda – Viagens pelas Lendas Pernambucanas”

“Reza a Lenda – Viagens pelas Lendas Pernambucanas” Data: 3 de agosto (domingo)

3 de agosto (domingo) Horário: 16h

16h Local: Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda

Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda Entrada: Gratuita (retirada 1h antes)

Gratuita (retirada 1h antes) Classificação: Livre | Duração: 50 min | Acessibilidade: Libras

Sessões para escolas/ONGs: 4 e 5 de agosto, às 9h30 e 14h30

4 e 5 de agosto, às 9h30 e 14h30 Reservas: (81) 99518.5212 (Ytalo Santana – Avoa Produções)

Oficina: A Teatralidade nas Lendas Regionais

A Teatralidade nas Lendas Regionais Data: 2 de agosto (sábado)

2 de agosto (sábado) Horário: 9h às 12h e 13h às 17h

9h às 12h e 13h às 17h Local: Sala de dança – Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda

Sala de dança – Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda Inscrições: Via Instagram @tapetevoadorhistorias

Via Instagram @tapetevoadorhistorias Público: A partir de 18 anos

A partir de 18 anos Acessibilidade: Libras

Mais informações: www.avoaproducoes.com.br/tapetevoador | Instagram: @tapetevoadorhistorias