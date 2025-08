Uptown Band faz apresentação no Pátio Cozinha e Café nesta sexta-feira (1º)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Uptown Band se apresenta em formato acústico nesta sexta (1º), no Pátio Cozinha e Café, com clássicos do jazz, blues e rock instrumental

A banda pernambucana Uptown Band se apresenta nesta sexta-feira (1º), às 20h, no Pátio Cozinha e Café, no bairro das Graças, no Recife. O show ocorre sempre na primeira sexta-feira de cada mês. O couvert artístico custa R$ 30.

Comandada pelo músico Giovanni Papaleo, a Uptown tem quase três décadas de atuação e um repertório que inclui clássicos do blues e do jazz tradicional, além de versões instrumentais para canções dos Beatles, trilhas de filmes e temas do rock.

A apresentação será em formato acústico e intimista, com foco na trajetória da banda.

O Pátio Cozinha e Café está localizado na Av. Rui Barbosa, 141, em frente à Praça do Entroncamento, no bairro das Graças. O restaurante funciona com reservas e conta com menu autoral.

Serviço:

Uptown Band – Show Acústico

Data: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 20h

Local: Pátio Cozinha e Café

Endereço: Av. Rui Barbosa, 141 - Graças, Recife

Couvert artístico: R$ 30

Informações e reservas: (81) 3034-3534 / (81) 99771-1615

Instagram: @uptownbandoficial