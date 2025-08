Fundo de Quintal comemora 50 anos com show no Recife em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ícone do samba, o grupo Fundo de Quintal celebra 50 anos de carreira com show no Recife, no dia 10 de agosto, no Espaço Aberto, às 18h

O grupo Fundo de Quintal celebra seus 50 anos de carreira com um show imperdível no Recife, no dia 10 de agosto, no Espaço Aberto. Ingressos já estão à venda a partir de R$ 35.

Ícone do samba nacional, o Fundo de Quintal comemora cinco décadas de trajetória com uma apresentação especial que reunirá grandes sucessos que marcaram sua história. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 35,00 (Front) e R$ 55,00 (Camarote).

O evento começa às 18h e contará ainda com a participação de cinco bandas locais, fortalecendo a cena musical do Recife e aquecendo o público para a atração principal da noite.

Formado na década de 1970 a partir do tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos, o Fundo de Quintal se consolidou como referência no samba carioca, inovando sem abrir mão da tradição. O grupo foi pioneiro na introdução de instrumentos como banjo, tantã e repique de mão, que até então eram pouco utilizados no gênero.

Ao longo dos anos, o grupo contou com nomes que se tornaram lendas do samba. A formação original incluía Almir Guineto, Bira Presidente, Jorge Aragão, Neoci, Sereno, Sombrinha e Ubirany. Também passaram pelo grupo artistas como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Cleber Augusto e Mário Sérgio, padrinho de gerações de sambistas.

A participação de Alcione em um show da banda segue sendo lembrada com carinho pelos fãs. O álbum Fundo de Quintal e Convidados, lançado nos anos 1990, reuniu grandes nomes da música brasileira, como Dona Ivone Lara, Velha Guarda da Portela, Molejo, Martinho da Vila, além de artistas de outros estilos, como Emílio Santiago e Frejat.

Os ingressos estão disponíveis no site outgo.com.br ou pelo WhatsApp: (81) 99542-7884. O Espaço Aberto fica na Rua Itacaré, nº 108, Imbiribeira. Para mais informações, entre em contato pelo telefone informado.