Recife recebe evento gamer gratuito do Banco do Brasil neste fim de semana

Com simuladores, realidade virtual e campeonatos de FIFA e Valorant, o ".BB no Controle" promete diversão e tecnologia para o público jovem

Neste fim de semana, 2 e 3 de agosto, o Banco do Brasil realiza o evento .BB no Controle, uma experiência gamer imersiva e gratuita no .BB (lê-se Ponto BB), em Recife. Das 10h às 16h, o espaço será transformado em uma arena de diversão, reunindo tecnologia, interatividade e competição.

O público poderá aproveitar atrações como simulador de corrida, óculos de realidade virtual, Just Dance e ainda participar de campeonatos de FIFA e Valorant. Além disso, haverá sorteio de brindes para os participantes.

A iniciativa reforça o compromisso do Banco do Brasil com inovação e tecnologia e aproxima a marca do público jovem, promovendo experiências com entretenimento.

Serviço:

BB no Controle

Data: 2 e 3 de agosto de 2025

Horário: das 10h às 16h

Local: .BB Recife (Av. Rio Branco, 240)

Entrada gratuita