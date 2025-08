Espetáculo "HBLYNDA EM TRANsito" celebra vivências trans e não binárias no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A capital pernambucana celebra as minorias com a chegada do solo teatral HBLYNDA EM TRANsito. O trabalho conta com direção de Emmanuel Matheus, direção musical de Raphael Venos e atuação e dramaturgia de HBlynda Morais, baseada em suas próprias vivências enquanto pessoa gorda, preta, candomblecista e não binária.

Com performance, teatro, dança e música, HBlynda conduz o público por sua trajetória de resistência e celebração da vida trans. A peça aborda temas como exclusão social, identidade e memória, provocando reflexão sobre como existimos no mundo.

Estreando em um ano marcante — 2025 — quando HBlynda celebra 15 anos de carreira nas artes cênicas, o espetáculo é fruto da aprovação nos editais do FUNCULTURA e da PNAB.

"Ele não era mulher, ela não era homem, era como uma mistura de tintas, talvez lilás, azul com rosa... Ser humano."

(Trecho da dramaturgia)

Sobre HBlynda Morais

Preta, gorda, candomblecista e não binária. Atriz, dramaturga, pesquisadora e produtora cultural. Licenciada em História (UPE) e mestranda em Educação Contemporânea (UFPE). Com formação em teatro desde 2012, participou de trabalhos como Ubuntu e Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré.

Serviço: