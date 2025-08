Renata vence o BBB 25 com a menor diferença na porcentagem desde o BBB 9

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A grande final do BBB 25 teve Renata como grande campeã, mas a sister venceu a edição com a menor diferença na porcentagem de votos desde o BBB 9, vencido por Max em uma disputa acirrada com Francine e Priscila.

A sister venceu a disputa com 51,90% dos votos. Guilherme ficou em segundo lugar com 43,38% da média dos votos e João Pedro apareceu em terceiro lugar com 4,72%.

A diferença de porcentagem entre a bailarina e o genro, foi de apenas 8,52%, tornando-se a menor diferença desde a nona temporada do reality.

Na época, Max foi o grande campeão com 34,85% dos votos, apenas 0,24% de diferença para a segunda colocada. Priscila ficou na segunda posição com 34,61% e Francine completou o pódio com 30,54%.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br