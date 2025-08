Now United se apresenta no Recife em novembro com a turnê "Now or Never"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Turnê "Now or Never" traz o Now United de volta ao Brasil com show inédito no Classic Hall, reunindo ex-integrantes e nova geração

Recife está na rota da "Now or Never Tour", a nova e aguardada turnê mundial do Now United. O grupo pop global sobe ao palco do Classic Hall no dia 25 de novembro, às 20h30, com um espetáculo inédito que reúne ex-integrantes icônicos e membros da nova geração em uma performance emocionante e cheia de hits.

Criado pelo empresário britânico Simon Fuller, o Now United conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo desde seu lançamento em 2018, e retorna ao Brasil com uma proposta nostálgica e vibrante: celebrar o passado, o presente e o futuro do grupo. Com 14 membros já confirmados, entre eles Sabina, Bailey, Sina, Shivani, Nour, Savannah, Desirée, entre outros, a formação ainda reserva surpresas com nomes que serão revelados em breve.

O show em Recife faz parte de uma turnê nacional que passará por outras cinco cidades brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com coreografias marcantes, produção visual impactante e uma setlist repleta de sucessos, a apresentação promete ser um momento único para os fãs pernambucanos.

A pré-venda exclusiva para Membros Ouro do Clube Shows começou hoje, dia 4 de agosto de 2025, pelo site www.clubeshows.com.br. Já a venda geral será liberada nesta terça-feira, dia 5 de agosto, também ao meio-dia, através da plataforma www.ticket360.com.br.

SERVIÇO

NOW UNITED – NOW OR NEVER TOUR

Recife – PE

Data: 25 de novembro de 2025

Horário: 20h30

Local: Classic Hall

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-710

Vendas: www.ticket360.com.br