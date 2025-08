Após recesso, Câmara Municipal do Recife retoma trabalhos priorizando Lei Orçamentária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara Municipal do Recife retomou, nesta segunda-feira (4), os trabalhos legislativos do segundo semestre, após um mês de recesso durante o mês de julho. A manhã foi marcada pela volta da sessão ordinária, que teve início por volta das 10h20.

A reunião da Câmara de Vereadores foi presidida pelo presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB). Na mesa, estavam presentes os vereadores Zé Neto (PSB), 1º vice-presidente, e a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), 2ª secretária.

Ao JC, o presidente da Casa José Mariano, Romerinho Jatobá (PSB), afirmou que espera um segunda semestre de muita entrega para a população recifense. "A gente vai continuar com esse ritmo, podendo trazer as pautas importantes da cidade, priorizando o que é relevante para o recifense ser debatido e discutido aqui dentro da Câmara", disse.

Projetos na mira

Segundo Romerinho, dois projeto estarão na mira do legislativo nesse segundo semestre: a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que vai entrar na pauta do dia nessa terça (5), e a Lei do Uso e Ocupação do Solo, que define como o solo urbano pode ser utilizado e ocupado, buscando um desenvolvimento ordenado da cidade.

"Talvez seja o grande projeto desse segundo semestre que a gente vai estar votando. Vem sido feitas discussão sobre isso. A gente já criou uma comissão específica que vem debatendo com os vereadores. Muito em breve a gente vai tá levando isso para o plenário para poder votar", ressaltou.

Base e oposição

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o vereador e líder da situação, Samuel Salazar (MDB), classificou que manterá o mesmo trabalho e com transparência.

Questionado se os ânimos da câmara, em relação ao debate político, ficarão mais amenos, o líder do prefeito João Campos disse estar tranquilo. "Faz mais suada [oposição], o prefeito João Campos é extremamente trabalhador e um cara focado. Como eu disse, a gente tem muito o que mostrar, de entregas feitas e de entregas que estão para acontecer", comentou.

Já o líder da oposição, vereador Felipe Alecrim, do Novo, frisou que a sua bancada vai seguir com os trabalhos de fiscalização. "A gente vai intensificar na área da saúde, da educação. A gente tem recebido muitas denúncias, inclusive, na educação. Também há alguns processos licitatórios que não trazem a transparência devida. No ano de 2024 foram mais de R$ 15 milhões em processos licitatórios que precisam de esclarecimentos", afirmou.

"Do ponto de vista da relação situação e oposição, nós temos debates emblemáticos no plenário da câmara, mas é sempre muito cordial e os vereadores conseguem compreender que o propósito é melhorar a vida das pessoas e as condições da cidade", disse Alecrim sobre os debates políticos que ocorrem no legislativo.

Vereadores presentes na reunião ordinária: Agora é Rubem (PSB), Alcides Teixeira Neto (Avante), Alef Collins (PP), Carlos Muniz (PSB), Chico Kiko (PSB), Davi Muniz (PSD), Eduardo Mota (PSB), Eduardo Moura (Novo), Felipe Alecrim (Novo), Felipe Francismar (PSB), Flávia de Nadegi, Gilson Machado Filho (PL), Hélio Guabiraba (PSB), Jô Cavalcanti (PSOL), Júnior Bocão (PSD), Júnior de Cleto (PSB), Kari Santos (PT), Luiz Eustáquio (PSB), Natália de Menudo (PSB) e Paulo Muniz (PL).

