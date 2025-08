Estudantes da Rede Municipal do Recife embarcam para participar da etapa internacional do torneio de robótica na China

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife participarão da etapa internacional do FIRST LEGO League – Asia Open Championship, torneio de robótica que acontece entre os dias 7 e 10 de agosto, na cidade de Macau, na China. Os alunos embarcaram na madrugada desta segunda (4).

A competição é organizada pela Trumptech – World Class Tests, parceiro local da FIRST LEGO League, e reúne equipes de diversos países em torno de desafios ligados à ciência, tecnologia e inovação. Os estudantes embarcam neste domingo (3), às 23h.

O embarque dos estudante contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos (PSB). O gestor destacou a importância do momento.

“Fui visitar os meninos e ver a apresentação deles. Ezequiel pediu para eu vir ao aeroporto para o embarque deles. Prometi que iria vir, já é quase segunda-feira e estamos embarcando eles, dando um abraço neles, nas famílias e professores. Agora, é competir, aproveitar a viagem e, com fé em Deus, voltar com a premiação”, afirmou João Campos.

Equipe de estudantes

A equipe selecionada é formada pelos estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Professor João Batista Lippo Neto e da Escola Municipal Rodolfo Aureliano, na categoria FLL Explore – Anos Iniciais - Ana Sophia (6º ano), Ezequiel Douglas (5º ano), João Vítor (5º ano) e Vivian Mariana (5º ano).

Segundo a prefeitura do Recife, além da apresentação do projeto desenvolvido ao longo do ano, a participação também envolve atividades colaborativas com crianças de diferentes culturas, ampliando horizontes e fortalecendo o protagonismo estudantil como instrumento de transformação social.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />