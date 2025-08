Encceja 2025 será aplicado neste domingo a mais de 700 mil participantes em todo o país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 será aplicado neste domingo (3), em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Ao todo, 744.164 pessoas estão inscritas, das quais 629.821 buscam a certificação do ensino médio e 114.343, do ensino fundamental.

Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja oferece uma segunda chance para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. A participação é gratuita e voluntária.

Aplicação em dois turnos



As provas serão realizadas em dois turnos, com horários definidos segundo o horário oficial de Brasília. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. A aplicação começa às 9h e vai até as 13h.

À tarde, os portões reabrem às 14h30, fecham às 15h15, e a aplicação ocorre das 15h30 às 20h30. Participantes com direito a tempo adicional terão até 60 minutos extras para concluir o exame.

O que levar no dia da prova



É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, seja em versão física ou digital (como e-Título, CNH Digital ou RG Digital, acessados por aplicativos oficiais). Brasileiros e estrangeiros devem seguir as orientações específicas do edital.

Além disso, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Embora não seja obrigatório, o Cartão de Confirmação da Inscrição é recomendado para facilitar o acesso às informações de local de prova.

Antes de entrar na sala, todos os objetos pessoais, inclusive eletrônicos desligados, devem ser guardados em envelope porta-objetos fornecido pelo fiscal. Relógios, fones de ouvido, óculos escuros e quaisquer dispositivos eletrônicos são proibidos.

Estrutura da prova



O Encceja avalia competências, habilidades e saberes adquiridos tanto na escola quanto em outras experiências de vida.

Para o ensino fundamental, os participantes farão quatro provas objetivas, divididas por áreas:

- Ciências Naturais (matutino)

- Matemática (matutino)

- Linguagens e Redação (vespertino)

- História e Geografia (vespertino)

Para o ensino médio, o conteúdo será:

- Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) – matutino

- Matemática e suas Tecnologias – matutino

- Linguagens e Redação – vespertino

- Ciências Humanas e suas Tecnologias – vespertino

Política pública de impacto social



Criado em 2002, o Encceja é uma política pública voltada à educação de jovens e adultos (EJA). Os resultados são utilizados pelas Secretarias de Educação e institutos federais para emissão de certificados de conclusão do ensino fundamental ou médio.

Além de certificar, o exame serve como parâmetro nacional para avaliar a EJA, subsidiando políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade dessa modalidade de ensino. Os dados também contribuem para o desenvolvimento de indicadores educacionais e estudos sobre evasão e retomada escolar.