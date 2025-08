Bolsa Futuro Digital inicia formação de jovens em tecnologia com apoio financeiro e foco em empregabilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Teve início nesta sexta-feira (1º) o programa Bolsa Futuro Digital, que vai capacitar 10 mil jovens em Tecnologia da Informação e Comunicação, com apoio financeiro e foco em empregabilidade.

A formação é voltada a estudantes da rede pública e integra a iniciativa Formação de Profissional Online, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da política pública Conecta e Capacita.

A primeira aula inaugural aconteceu em evento promovido pela Softex Pernambuco. Nesta primeira etapa, o programa oferece 5 mil vagas presenciais em 12 estados (incluindo Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, entre outros) e no Distrito Federal. Outras 5 mil oportunidades serão abertas em seis meses, ampliando o alcance da formação.

O curso tem nove meses de duração e inclui trilhas formativas em Desenvolvimento Front-end e Back-end, com foco em prática e inovação. Os alunos também recebem apoio financeiro durante o período. Ao final, os que tiverem melhor desempenho poderão participar de uma residência tecnológica em empresas parceiras.

A ministra Luciana Santos participou da abertura de forma virtual, destacando o impacto estratégico da ação.

“Estamos investindo, no total, R$ 54,5 milhões para formar 10 mil novos programadores nos próximos 24 meses. Essa capacitação abre oportunidades e posiciona melhor o país para os desafios do nosso tempo”, afirmou.

O Bolsa Futuro Digital tem como objetivo conectar jovens ao mercado de tecnologia, ampliar a inclusão digital e socia. “Não haverá desenvolvimento sem domínio tecnológico; nem justiça social sem democratização do saber”, afirmou Luciana Santos.

Formação aliada à transformação social



Para o coordenador-geral do projeto, Eduardo Paiva, o diferencial do programa está no foco no futuro e na inclusão. “A bolsa é o apoio, mas o que importa aqui é o futuro”, declarou. Segundo ele, o curso tem abordagem pedagógica voltada à prática, buscando inserir jovens e adultos nas cadeias produtivas mais dinâmicas da economia.

A execução do programa é coordenada pela Softex Pernambuco, com atuação como hub de inovação, e conta com a parceria do Instituto HBR (Distrito Federal) e do CEPEDI (Bahia), formando uma rede de alcance nacional.

Pernambuco lidera número de inscritos



A SoftexPE alcançou 17.667 inscrições dividas em seis estados. Pernambuco liderou o número de candidatos, com 10.687 inscritos, seguido por Rio de Janeiro (2.119), Maranhão (1.943), Pará (1.286), Paraíba (894) e Goiás (738).

A mobilização contou com apoio de universidades, institutos federais, escolas e centros de tecnologia, que cederam infraestrutura para a realização das aulas presenciais em diversas regiões.