UFPE abre inscrições para a Jornada de Inovação Inove Aí 2025.2 com bolsas de R$700

O programa é voltado para estudantes do ensino médio, técnico e superior (ou egressos), de instituições públicas ou privadas de Pernambuco

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com o Armazém da Criatividade, Universidade de Pernambuco (UPE) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), lançou o edital do programa Inove Aí 2025.2, voltado à capacitação de estudantes e egressos por meio de uma jornada de inovação com foco em desafios reais da sociedade.

A iniciativa integra a Jornada REPE — Rede de Ecossistemas de Pernambuco — com financiamento do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), da Agência de Empreendedorismo (AGE) e da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe).

Transformação de Ideias

A Jornada de Inovação Inove Aí busca transformar ideias em soluções viáveis por meio de trilhas formativas práticas, mentorias e oficinas presenciais e remotas. O programa é voltado para estudantes do ensino médio, técnico e superior (ou egressos), de instituições públicas ou privadas de qualquer município pernambucano.

O foco está no desenvolvimento de competências empreendedoras, com atividades guiadas por metodologias como design thinking e prototipagem, com base em desafios mapeados pela plataforma Desafios.GOV.

Inscrições e Seleção



As inscrições devem ser feitas de 30 de julho até 31 de agosto de 2025, exclusivamente via formulário eletrônico. A seleção será realizada por uma comissão formada por representantes das instituições parceiras, e o resultado será divulgado por e-mail até o dia 5 de setembro.

Os participantes selecionados deverão confirmar o interesse e se registrar na plataforma Discord, onde ocorrerão mentorias e encontros online. A jornada é composta por três fases:

Maratona (1 mês) – Seleção de 60 candidatos com workshops semanais e mentorias.

Ideação (1 mês) – Desenvolvimento de ideias com 20 selecionados.

Prototipagem (4 meses) – Implementação das soluções com apoio financeiro e técnico.

Bolsas e Benefícios



Os 20 participantes que avançarem até a fase de prototipagem receberão uma bolsa mensal de R$700 durante quatro meses. Para isso, é necessário possuir conta no Banco do Brasil. Candidatos com vínculo empregatício terão desconto de 40% no valor da bolsa.

Além do incentivo financeiro, os participantes contarão com:

Workshops e mentorias especializadas;

Certificação reconhecida pelas instituições parceiras;

Acesso a laboratórios da UFPE, UPE e Armazém da Criatividade;

Desenvolvimento de habilidades profissionais e comportamentais.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail: jornadainove.ai@gmail.com.

Cronograma



Lançamento do edital: 30 de julho de 2025

Período de inscrições: 30 de julho a 31 de agosto

Avaliação das candidaturas: 1º a 4 de setembro

Divulgação dos selecionados: a partir de 5 de setembro

Início das atividades (Kickoff): 10 de setembro na UFPE