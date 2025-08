UFPE lança edital para o Processo Seletivo de Pós-graduação em Ciência Política

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa de Pós-graduação em Ciência Política do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de admissão aos cursos de Mestrado e Doutorado de 2026.

Conforme o edital, poderão se inscrever para o mestrado, em caráter excepcional, os candidatos sem titulação de graduação e para o doutorado, candidatos sem titulação de mestre. "Os diplomas dos cursos de graduação e de mestrado deverão ser apresentados no ato da matrícula. Aqueles obtidos no exterior deverão ser apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde foram emitidos ou com a Apostila de Haia."

A inscrição custa R$ 50, e os interessados devem fazer o cadastro na plataforma SIGAA da UFPE até as 18h do dia 15 de agosto. O prazo para o pedido de isenção da taxa vai até o dia 8 de agosto.

Áreas e vagas

As áreas de concentração e as respectivas Linhas de Pesquisa do Programa são: Democracia e Instituições (Instituições Políticas, Democracia, Política Comparada e Políticas Públicas); Relações Internacionais (Política Internacional).

São oferecidas 15 vagas para o Curso de Mestrado, sendo cinco delas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans, e uma delas para pessoas com deficiência. Já para o Curso de Doutorado, são 10 vagas, sendo três destinadas às ações afirmativas.

O exame de seleção e admissão para Mestrado e Doutorado será coordenado pelos professores Dalson Figueiredo e Nara Pavão. A banca de seleção para o mestrado será externa, conforme o edital. Já a banca de seleção para o doutorado será composta por Mariana Batista (presidente), Marcelo Medeiros (avaliador interno), Renan Montenegro (avaliador interno), Rafael Cardoso (avaliador externo) e Flávia Santiago (avaliadora externa).

Cronograma

A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá no dia 21 de agosto, às 17h. Segundo o cronograma, a Etapa 1: Avaliação da Aderência do Pré-Projeto será realizada de 2 a 12 de setembro, com o resultado sendo divulgado no dia 15. Já a Etapa 2: Avaliação Oral de Conhecimento e Arguição Oral do Pré-Projeto de Pesquisa ocorrerá de 25 a 30 de setembro, com o resultado sendo publicado no dia 1º de outubro.

De 9 a 13 de outubro, ocorrerá a Etapa 3: Avaliação do Currículo Lattes, com o resultado sendo publicado no dia 14 de outubro. O resultado final do processo seletivo será divulgado até as 17h do dia 10 de novembro. O início das aulas está previsto para o dia 9 de março de 2026.