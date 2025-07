Mulheres representam 60% dos inscritos no Enem 2025, segundo painel do MEC e Inep

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos mais de 4,8 milhões de candidatos confirmados nesta edição do Enem, 60% são mulheres; painel também mostra dados por idade e raça

As mulheres representam 60,06% dos participantes confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, enquanto os homens somam 39,94%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do Painel Enem 2025 — uma plataforma que reúne informações detalhadas sobre o perfil dos mais de 4,8 milhões de inscritos.

Houve aumento de 11,63% no número de candidatos em relação ao ano passado e de 20% na comparação com 2023.

Em Pernambuco, houve alta nas inscrições, com mais de 270 mil inscritos. A ferramenta também aponta que 3.049.710 inscritos tiveram isenção da taxa de R$ 85, enquanto 1.761.628 pagaram para participar da avaliação.

Perfil dos inscritos

A maior parte dos inscritos se autodeclara parda (2.146.184), seguida por brancos (1.903.041) e pretos (603.104).

Outros 67.203 se consideram amarelos e 37.489, indígenas. Cerca de 54,3 mil não informaram cor ou raça.

Quanto à idade, os candidatos com 17 anos lideram (1.081.120), seguidos pelos de 19 anos (1.009.166) e por jovens com até 16 anos (678.122).

Também participam adultos de 20 anos (229.189), entre 21 e 30 anos (315.035), de 31 a 59 anos (305.191) e, por fim, maiores de 60 anos (109.779).

Entre os mais de 4,8 milhões de inscritos, 1.888.636 já concluíram o ensino médio, 1.811.524 devem concluir até o fim do ano e 1.030.163 são treineiros — estudantes que ainda não terminaram essa etapa. Outros 80.949 não estão cursando nem concluíram o ensino médio.

Segundo o Inep, os dados são autodeclaratórios e contribuem para promover transparência e subsidiar políticas públicas na área educacional.

Provas do Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio em 2025 será aplicado em todo o país nos dias 9 e 16 de novembro. Porém, três municípios do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba — terão as provas em datas diferentes: 30 de novembro e 7 de dezembro.

A alteração ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada em Belém durante o período previsto para o exame.

Sobre as provas em datas distintas, o ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o grau de dificuldade será equivalente em todas as versões do exame.

Ele ressaltou que o Inep dispõe de um banco de itens capaz de assegurar testes com o mesmo padrão de exigência, segurança e qualidade.

