Pernambuco tem alta nas inscrições do Enem 2025; Brasil ultrapassa 4,8 milhões de participantes

Dos 4,8 milhões de inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em todo o país, Pernambuco responde por 272.299 participantes — número superior ao da edição anterior, que teve 261.702 confirmações, representando um aumento de cerca de 4%.

Pela primeira vez, alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública tiveram a inscrição preenchida automaticamente. No estado, 96.270 estudantes foram incluídos na plataforma, dos quais 71.331 confirmaram a participação — uma adesão de 74,09%.

A iniciativa, implementada pelo Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo ampliar o acesso ao exame entre concluintes da rede pública. Ainda de acordo com os dados divulgados nessa quarta-feira (23), do total de inscritos no estado, 199.709 foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, enquanto 72.590 pagaram para garantir a participação na prova.

Datas das provas

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba. Nesses municípios, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no mesmo período previsto para a aplicação regular do exame.

O MEC informou que a alteração das datas busca garantir a participação dos estudantes dessas localidades, evitando conflitos logísticos durante o evento internacional.

Quanto à realização do exame em datas distintas, o ministro da Educação, Camilo Santana, assegurou que o nível de dificuldade será equivalente em todas as versões da prova.

“O Inep tem um banco de itens capaz de garantir a aplicação de testes com o mesmo nível de exigência, padrão e segurança”, afirmou o ministro durante visita ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no último dia 15 de julho.