Travessa em Nova Descoberta, no Recife, recebe obra de contenção de encosta

Uma obra de contenção de encosta foi finalizada neste domingo (3) na Travessa Alto Santa Luzia, na comunidade da Vila União, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. A intervenção cobre uma área de 48 metros quadrados e integra um conjunto de ações voltadas à redução de riscos em áreas de morro da cidade.

O trabalho contou com a instalação de estruturas como rip rap, tela argamassada e alvenaria armada.

Além da contenção, também foram feitas melhorias na infraestrutura local, incluindo microdrenagem, implantação de acessos, corrimão e intervenções em algumas casas da área, como recuperação de paredes e instalação de fossas sépticas.

A intervenção faz parte do Programa Parceria, em que os moradores colaboram com a mão de obra enquanto a Prefeitura entra com projeto, material e orientação técnica. Segundo a Defesa Civil do Recife, o custo da obra foi de R$ 12,5 mil.

A iniciativa está inserida no conjunto de ações da chamada Ação Inverno 2025, plano que prevê obras em diversas regiões da cidade para mitigar os efeitos das chuvas. De acordo com a gestão municipal, desde 2021 foram realizadas mais de 4 mil obras semelhantes. Outras 1.200 estão previstas para o próximo ano.

