Selo ODS Educação 2025 será lançado na UFPE com chamada para projetos sustentáveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lança, na próxima quarta-feira (6), o Selo ODS Educação UFPE 2025. O evento acontece a partir das 8h30, no Auditório Reitor João Alfredo, na Reitoria, no Campus Recife.

A iniciativa integra a campanha nacional Selo ODS Educação 2025, promovida pelo Instituto Selo Social, e contará com a presença do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacyr Araújo.

O Selo ODS Educação é uma certificação que reconhece e valoriza ações educacionais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo é estimular instituições de ensino a desenvolverem práticas voltadas à educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, combate à pobreza, entre outras metas globais.

Coordenada nacionalmente pela Universidade de Brasília (UnB), por meio do Programa UnB 2030, a campanha é realizada em parceria com o Instituto Selo Social, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, a Roda das Minas e a equipe do FIB2030 – Felicidade Interna Bruta e Agenda 2030. Na UFPE, a coordenação está sob responsabilidade da Diretoria de Interação Social da Pró-Reitoria de Extensão (Proext).

A comunidade universitária poderá inscrever ações de extensão, pesquisa e gestão na campanha do Selo ODS Educação UFPE 2025. O formulário on-line de manifestação de interesse deve ser preenchido até o dia 15 de agosto.

Programação

A programação do evento de lançamento contará com apresentação cultural e três palestras. A primeira, on-line, será ministrada por Carina Giunco, diretora-executiva do Instituto Selo Social, e abordará como participar da certificação.

A segunda palestra, também virtual, será conduzida por Janielly Mantovani, engenheira ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que compartilhará experiências de sucesso da extensão universitária.

A terceira apresentação, presencial, discutirá o papel da universidade no desenvolvimento sustentável e será proferida pelo reitor Alfredo Gomes e/ou pelo vice-reitor Moacyr Araújo.