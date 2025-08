Inscrições abertas para programa de estágio com vagas no Recife e em Belo Jardim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Grupo Moura está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025.2, com oportunidades disponíveis nas cidades do Recife e de Belo Jardim. A iniciativa oferece vagas nas áreas administrativa e industrial.

Ao todo, serão cerca de 60 vagas, distribuídas entre os escritórios corporativos e as unidades industriais da empresa. O processo seletivo será realizado de forma híbrida, com etapas presenciais e on-line.

Podem participar estudantes de cursos superiores e técnicos. Os cursos contemplados são:

- Ensino superior: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Comércio Exterior, Psicologia e diversas Engenharias (Software, Mecânica, Civil, Materiais, Elétrica, Eletrônica, Energias, Controle e Automação, Química, Ambiental e de Produção).

- Ensino técnico: Eletrotécnica/Eletromecânica, Mecânica, Mecatrônica e Segurança do Trabalho.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto e podem ser feitas pelo site:https://programamouradeestagio.gupy.io/

Formação além da prática



Um dos diferenciais do programa é a Academia dos Estagiários, iniciativa de educação corporativa voltada para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Mais de 120 estudantes participam atualmente da trilha formativa.

Com duração de seis meses, o estágio inclui disciplinas como Cultura Organizacional, Melhoria Contínua (Kaizen), Postura Profissional, Inteligência Emocional e Planejamento de Carreira. Ao final do ciclo, os estagiários apresentam um projeto de melhoria, como parte do processo de desenvolvimento dentro da empresa.