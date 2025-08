Memorial da Democracia amplia acesso com funcionamento aos sábados; confira horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a administração do memorial, a novidade irá permitir que mais pessoas possam conhecer o Memorial, localizado no Sítio da Trindade

O Memorial da Democracia de Pernambuco, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), passa a funcionar também aos sábados. A decisão foi publicada na edição, desta terça-feira (5), do Diário Oficial.

Segundo a administração do memorial, a novidade irá permitir que mais pessoas possam conhecer o Memorial, localizado no Sítio da Trindade, na Zona Norte do Recife. Cerca de 2 mil pessoas já visitaram o espaço em 2025.

"É um passo concreto para que mais gente possa viver essa experiência e reconhecer a democracia como um patrimônio que precisa ser sempre defendido”, destacou Pedro Xavier, assessor administrativo do Memorial.

Novo horário de funcionamento

O Memorial da Democracia irá funcionar das 9h às 17h, com visitas monitoradas a partir das 11h. O equipamento já funcionava aos sábados, mas apenas com agendamento prévio.

A visitação pode ser feita livremente ou em grupos escolares, culturais ou comunitários, que contam com mediação educativa especializada, por agendamento.

“O Memorial pulsa como instrumento de formação política, de memória ativa e de afirmação dos direitos humanos. Abrir aos sábados é permitir que mais pessoas se reconheçam nessa história”, disse a secretária executiva de Direitos Humanos, Gláucia Andrade.

Mais informações

A entrada no Memorial é gratuita. Visitas monitoradas podem ser agendadas pelo e-mail memo-rialdademocraciafvc@sjdh.pe.gov.br, pelo Instagram @memorialdade-mocraciape ou pelo telefone (81) 98494-1739.

