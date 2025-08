Mahmundi retorna ao Recife com show dançante do projeto Remixes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apresentação ocorre nesta sexta-feira (1º) no Frege, pelo selo Aurora Apresenta, e conta com remixes assinados por DJ Luquinhas, além de DJ sets

A cantora Mahmundi retorna ao Recife nesta sexta-feira (3) com apresentação no Frege, no Bairro do Recife, como atração do projeto "Aurora Apresenta", selo da produtora Brota.

Os ingressos estão à venda na plataforma Shotgun. A noite ainda contará com discotecagens dos DJs Pedro Afonso, Madu, Camila Paz e Jakson, que completam a programação.

Mahmundi apresenta o projeto Remixes, uma celebração dos seus 15 anos de carreira, com releituras de suas músicas assinadas pelo DJ Luquinhas — conhecido por trabalhos com Pabllo Vittar, Urias e Marina Sena.

Uma trajetória marcada pela experimentação

Cantora, compositora, produtora musical e instrumentista, Mahmundi consolidou-se como uma das artistas mais autênticas e inovadoras da geração dos anos 2010. Nascida em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, construiu uma trajetória marcada pela independência e pela experimentação sonora.

Sua estreia na cena independente se deu com os EPs Efeito das Cores (2012) e Setembro (2013), que já apontavam para sua identidade artística singular.

Em 2016, lançou seu primeiro álbum, "Mahmundi", elogiado pela fusão de sintetizadores, pop e música eletrônica. Em seguida, já com a Universal Music, vieram os discos Para Dias Ruins (2018), Mundo Novo (2020) e Amor Fati (2023).

Reconhecida pela crítica, Mahmundi foi indicada ao Grammy Latino em 2019 e recebeu prêmios como produtora musical, entre eles o WME.

Seu talento a levou a integrar a Academia de Gravação do Grammy Latino e a colaborar com artistas como Liniker, Criolo, Sandra de Sá, Ivete Sangalo, Linn da Quebrada e Diogo Nogueira.

SERVIÇO

Aurora Convida Mahmundi No Recife

Onde: Frege (Avenida Rio Branco, 155, Recife)

Quanto: R$ 50, à venda no Sympla