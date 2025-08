Voz do Leitor, 01/08: Calçada do cinema São Luiz deteriorada

Leitor pede que a Emlurb faça o conserto na calçada do maior cinema de rua do Brasil, que receberá a 1ª sessão no País do filme 'O Agente Secreto'

Clique aqui e escute a matéria

Calçada do cinema São Luiz deteriorada

Alô, Emlurb. Olha a situação da calçada do cinema São Luiz, na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. O principal cinema de rua do Brasil. E olhe que no próximo dia 10 de setembro acontecerá a 1ª sessão no País do filme 'O Agente Secreto', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. Filme, este, que ganhou dois prêmios no Festival de Cannes: uma com Wagner Moura, de Melhor Ator, e Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de Melhor Diretor. Acho que a estreia desse filme merece uma melhor recepção, não acha, prefeito João Campos.

Elizabeth Souto, por e-mail

Calçada do cinema São Luiz deteriorada - ELIZABETH SOUTO / VOZ DO LEITOR

Operadora de telefonia

Bastante surpreso com a péssima qualidade dos serviços prestados pela operadora de telefonia móvel Claro, nas cidades de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Não é isto que vendem para os clientes. Fica o alerta para que revejam sua política de prestação de serviços em todo Estado.

Valter Rocha, por e-mail

Gestor de propagandas



É correta a afirmação de que o atual prefeito do Recife nunca foi escolhido melhor prefeito do Brasil. Pudera! A cidade jamais esteve tão abandonada como está hoje. Enquanto isso, bajuladores alardeiam com propagandas apontando ter o gestor com mais talento e virtudes do que comprovados políticos. É muita cara de pau.

Ana Menezes, por e-mail

Recuo de Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última quarta-feira (30) o decreto que taxa em 50% os produtos brasileiros. Como importante alívio para produtores do nosso País, não somente Trump prorroga para 6 de agosto a sua vigência, como também isenta produtos já embarcados para os EUA, desde que cheguem ao território americano até 5 de outubro. Também, isenta uma longa lista de nossos produtos da taxa de 50% (mantendo os 10% acordados, anteriormente) como alimentos, suco de laranja, veículos, caminhões leves, aeronaves, peças, motores, ferro, aço, cobre, fertilizante, madeira, etc. Entretanto, produtos no qual o Brasil exporta em grande quantidade para os EUA, como café, cacau e carne ficaram de fora da isenção da taxa de 50%. Lógico que até 6 de agosto, nova data da vigência do tarifaço, pela pressão até das empresas importadoras americanas, muitos outros produtos podem ainda ser isentos dessa absurda taxa. Tudo graças aos verdadeiros traidores desta Pátria.

Paulo Panossian, por e-mail

Viaduto na BR-101

Com a "brilhante" ideia de suprimir o retorno dos veículos que saem do bairro do Ibura, com destino ao centro do Recife, o governo do Estado premiou o contribuinte, que utiliza a BR-101 em seu deslocamento diário, a percorrer mais 5 km e pegar o infernal contorno da Muribeca. O que já era ruim apenas com o fluxo dos bairros de Prazeres e Muribeca, conseguiu ficar ainda pior com essa mãozinha dada pelo D.E.R, que foi "responsável" por essa proeza quando recebeu do governo Federal as verbas para revitalização da rodovia. O mais impressionante disso tudo é que não há, a médio ou longo prazo, esperança para melhorar o terrível congestionamento de todos os dias. Não há esforço algum, seja do governo Estadual, Federal ou Municipal no sentido de construir um viaduto no local ou fazer sua triplicação, tal qual a BR-232 recebeu.

Fábio Júnior, por e-mail