Voz do Leitor, 31/07: Extravasamento de esgoto nos Aflitos

Extravasamento de esgoto nos Aflitos

Alô, Compesa. O serviço prometido a ser realizado na Rua Carneiro Vilela, defronte ao número 620, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, ainda não foi realizado. Passei pelo local nesta quarta-feira (30) e o bueiro segue obstruído, com extravasamento por toda parte, além de o asfalto ao redor da tampa seguir completamente danificado, prejudicando a mobilidade da referida via, que é bem movimentada e estreita, obrigando os motoristas a passar por cima do buraco e da tampa, que não está bem fixada. Assim que a denúncia foi feita aqui neste precioso espaço, a Compesa informou que iria realizar o conserto, até chegou a isolar o local com alguns cones, mas parou por aí. Peço que retomem a atenção e solucionem o problema.

Carolina Reis, por e-mail

Jaboatão carece de maternidade

Os jaboatonenses estão diminuindo e isso não é devido ao controle de natalidade ou redução da taxa de fecundidade. Infelizmente, tem mais a ver com o fato da única maternidade pública estadual estar fechada há quase dez anos e, até agora, não ter sido reaberta, deixando as parturientes do município em uma luta imoral, ilegal e malvada para poder dar à luz ao futuro da nossa nação. Uma outra promessa vazia se refere a prometida Maternidade de Sucupira, cujas obras se arrastam pelo mesmo período de tempo, sem que os órgãos de controle tenham qualquer interesse em fiscalizar e informar ao povo o porquê de tanta demora em sua conclusão. Seria cômico se não fosse trágico o fato de a cidade, berço da Pátria, não poder ser o berço de seus munícipes, tamanho o descaso das autoridades competentes com uma questão tão sensível. Fica o apelo e o registro para que o governo do Estado e a Prefeitura de Jaboatão devolverem este direito a nossos pequenos.

Fábio Júnior, por e-mail

Motociclistas de transporte por aplicativo

Tem muito motociclista aqui no Recife alugando uma motocicleta e até a conta no aplicativo de transporte de outra pessoa, e rodando normalmente, mesmo cometendo uma irregularidade. Várias pessoas estão morrendo no trânsito devido a essas pessoas despreparadas para pilotar uma moto, ainda mais transportando passageiros. Quem não tiver juízo que suba em cima de uma moto que faz transporte por aplicativo, eu já não pego carona sendo uma pessoa conhecida, quanto mais nessa situação. Tenho amor a minha vida.

Janaína Lima, via redes sociais

Tentativa de feminicídio

A brutalidade retratada no caso de tentativa de feminicídio que ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, não pode ser relativizada por alegações posteriores como “claustrofobia” ou “surto”. A jurisprudência já consolidou que agressões desse porte, especialmente no contexto de relação íntima, configuram tentativa de feminicídio, com agravantes evidentes: motivo torpe (ciúmes), meio cruel (60 socos no rosto) e situação que impossibilitou a defesa da vítima (ambiente confinado). Importante lembrar: não se trata de descontrole momentâneo, mas de violência de gênero com marcadores claros de dominação, posse e humilhação. Que a Justiça atue com rigor e que a vítima receba toda a rede de apoio possível, médica, jurídica e psicológica.

Sóstenes Nabuco, via redes sociais

Geladeira comprada sem gás

No próximo dia 3 de agosto completará 30 dias que adquiri uma geladeira LG, na Ferreira Costa. O produto chegou sem gás... O mesmo que comprar um carro sem pneus ou tanque de gasolina. Reclamei e ficaram de trocar o produto. Até hoje, nada. Por outro lado, o produto que não funcionou, deram prazo para vir buscar até o dia 25 (sábado), mas nada também. Um absurdo esse atendimento.

Luiz Guimarães, por e-mail

Arena de Pernambuco

O Santa Cruz e sua torcida reclamaram da situação ruim em que se encontra a Arena Pernambuco. Gramado com poças d'água, cadeiras quebradas, telão sem funcionar e até alguns refletores queimados. A desculpa da direção é de que as licitações para melhorias do estádio estão em andamento; mas só Deus sabe quando essas licitações vão sair, pois se depender da Secretaria de Administração de Pernambuco, talvez isso nunca aconteça. Afinal, essa Secretaria absorveu toda licitação do governo Raquel Lyra, sem ter a mínima estrutura de pessoal e de equipamentos, e com certeza outras prioridades estão na longa fila de espera. Por fim, chamou também a atenção a afirmação da atual presidente da Arena: "Estamos trabalhando com seriedade e responsabilidade para recuperar a Arena que encontramos". Ora, então a gestão anterior não atuava com seriedade e responsabilidade? Alô Raquel Lyra, mande investigar essa denúncia.

Marco Wanderley, por e-mail