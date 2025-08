Horóscopo 01.08: cuidado com assuntos materiais para alguns signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Inicie seu dia com paciência e tolerância. O mês começa com desafios. É momento de refletir antes de tomar decisões. Respire antes de tudo...

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Comece Agosto com calma! Hoje é um dia para cautela, principalmente com dinheiro.

Evite conflitos mantendo o equilíbrio emocional e escolhendo bem suas palavras. A tarde

traz uma melhora astral, mas tome cuidado com possíveis confusões à noite. No amor,

haverá altos e baixos. Portanto, vá devagar nas paqueras!

Cor: AZUL Palpite: 48, 57, 30



Touro

Sextou com um novo mês! O dia pede paciência, principalmente em contatos e

relacionamentos. Se foque em seus compromissos e evite conflitos. A tarde traz melhora

no clima e habilidade para resolver desavenças. No amor: reforce diálogo, confiança e

ignore fofocas!

Cor: VERMELHO Palpite: 43, 36, 16



Gêmeos

É dia de prudência, principalmente com finanças e trabalho. Mantenha os olhos abertos

para evitar ciladas e concentre-se nos deveres. À tarde, as coisas melhoram e tudo ficará

em ordem. No amor, não confunda amizade com paixão.

Cor: LILÁS Palpite: 20, 11, 61



Câncer

Sextou e com cautela! Rivalidades podem surgir, mas mantenha o equilíbrio. Separe vida

pessoal e profissional, deixe as preocupações de fora! Após o almoço, o universo trará

boas surpresas para o coração.

Cor: VIOLETA Palpite: 50, 04, 58



Leão

Dia agitado! Exigências podem surgir tanto em casa quanto no trabalho. A manhã pode

parecer lenta, mas mantenha o foco e você conseguirá recuperar o tempo. Planos de

viagem podem enfrentar imprevistos, tenha calma! Na paixão, cuidado com fofocas.

Cor: AMARELO Palpite: 35, 08, 23

Virgem

Inicie seu dia com paciência e tolerância, pois desafios podem aparecer. Seja gentil nas

críticas e se esforce para se relacionar melhor com os outros. Cuide dos seus assuntos

materiais e amizades com atenção extra. No amor, navegue pelas ondas com jogo de

cintura e carinho extra. Mas na paquera, controle suas expectativas.

Cor: MAGENTA Palpite: 45, 48, 12



Libra

Sextou, mas ande com cautela: trombadas astrais à vista! Evite conflitos, mantenha um

olho nas finanças e se dedique ao trabalho. Foque em uma tarefa de cada vez para

otimizar. À tarde, conquistas materiais e profissionais estão ao seu alcance. Cuidado com

instabilidades no amor, contatinhos podem decepcionar.

Cor: PRETO Palpite: 54, 27, 10



Escorpião

Inicie agosto com calma para evitar altos e baixos, mantenha a rotina e não inove demais.

Exercite a tolerância e empatia no trabalho, evite conflitos com os superiores. A tarde

promete ser mais leve! O amor começa irregular, mas pode trazer prazerosas surpresas.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 38, 34, 25



Sagitário

Enfrente a sexta-feira com sabedoria, Sagitário! Modere suas energias na manhã,

estabeleça limites e priorize seu bem-estar. Notícias positivas sobre finanças podem

chegar à tarde! No amor, intensidade está a caminho. Mas cuidado, conheça bem o crush

antes de se envolver. Com o parceiro, a intimidade brilhará.

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 43, 07, 02



Capricórnio

Inicie o mês com planos, mas com os pés no chão. Seja independente, cuidadoso com as

finanças e prudente em negociações. O astral melhora à tarde: hora de se livrar do que

não serve e fortalecer conexões. Para solteiros, boas novas podem surgir; para

comprometidos, trabalho nas diferenças.

Cor: BRANCO Palpite: 43, 25, 07

Aquário

Sextou, mas tenha jogo de cintura hoje! Desafios nas relações pessoais e profissionais

podem aparecer. Adote a diplomacia, e ser resiliente é a chave. Trabalho ganha fôlego

após o almoço e a tarde promete ser produtiva, mas atenção ao campo amoroso para

evitar chateações.

Cor: ROXO Palpite: 48, 39, 45



Peixes

Comece o novo mês com calma e controle do orçamento para evitar sair da zona de

conforto. Foque em atividades de rotina e cuidados com a saúde. O astral melhora à

tarde com possibilidade de um golpe de sorte e planos de viagens ou atividades

diferentes podem dar certo. Atenção com altos e baixos na paixão, mesmo com seu

charme irresistível!

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 22, 13, 58