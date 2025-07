Portas do crescimento se abrem e favorecem 4 signos que estavam estagnados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de um período marcado por sensação de bloqueio e pouca evolução prática, quatro signos do zodíaco começam agosto com a energia renovada

A presença de Júpiter em aspecto harmônico com o Sol cria um cenário ideal para avanços, rompimento de estagnações e oportunidades concretas de expansão, especialmente para aqueles que vinham se sentindo presos a rotinas, contextos ou padrões que já não faziam mais sentido.

Essa virada traz a chance de respirar novos ares — seja no trabalho, nos estudos, nas finanças ou no campo emocional.

São sinais claros de que, para alguns, a espera está chegando ao fim. E, com ela, chega também o merecido movimento.

Confira quais são os signos favorecidos neste momento de recomeço:

Câncer (nascidos entre 21 de junho e 22 de julho)



Cancerianos sentem as engrenagens da vida voltarem a girar, especialmente no que diz respeito ao campo profissional e à autoestima.

Depois de meses marcados por dúvidas e retrocessos, surge uma janela de oportunidades ligadas a novos projetos, mudanças de função ou até mesmo reconexões que podem abrir caminhos antes bloqueados.

O universo colabora — mas é a confiança renovada que move esse novo ciclo.

Leão (nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto)



Com o Sol transitando seu próprio signo, Leão sente um chamado interior para agir e se colocar no centro da própria vida novamente.

O momento é ideal para buscar crescimento pessoal e reconhecimento. Convites, retornos positivos e soluções inesperadas destravam planos que estavam parados.

A estagnação dá lugar a uma fase vibrante, que favorece até mesmo decisões corajosas.

Libra (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)



Librianos percebem mudanças no campo das relações e da carreira. A fluidez volta a aparecer onde antes só havia impasse, e propostas de crescimento — inclusive vindas de pessoas influentes — começam a surgir.

Questões que pareciam emperradas tendem a se resolver com mais leveza, abrindo espaço para avanços consistentes e novas ideias. É hora de acreditar mais na própria capacidade de decidir e liderar.

Capricórnio (nascidos entre 22 de dezembro e 19 de janeiro)



Para os capricornianos, a fase de estagnação dá lugar a um ciclo mais promissor, especialmente nas finanças e nas parcerias de longo prazo.

Há uma reestruturação positiva que permite organizar metas e tirar planos do papel. O que antes parecia lento ou travado agora ganha ritmo.

E, com isso, o progresso se torna palpável — mais pé no chão, como Capricornianos gostam, mas com mais leveza no percurso.

Quando o ciclo destrava, a vida flui



Câncer, Leão, Libra e Capricórnio iniciam agosto com um impulso poderoso de crescimento.

Portas que pareciam trancadas começam a se abrir não só por acaso, mas porque esses signos se prepararam internamente para esse momento.

Com coragem, foco e abertura para o novo, o avanço não apenas acontece — ele se sustenta.