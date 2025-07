Horóscopo 31.07: intuição em alta para ganhar dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Quintou com novidades de Vênus, que muda de cenário na primeira hora do dia, trazendo energias generosas para os interesses domésticos e a vida familiar. Tudo indica que você vai dar mais importância aos acontecimentos do seu lar e seu jeito tende a ficar mais carinhoso, dedicado e atencioso com os parentes. Hoje a Lua também troca de signo no início da tarde e sorri para Vênus, estimulando o clima de entrosamento e paixão com o amor

Cor: BRANCO Palpite: 25, 43, 34



Touro

Além de destacar sua simpatia e deixar sua comunicação mais cativante, seu planeta regente, Vênus, garante que você tem tudo para encerrar o mês com saldo positivo na conta corrente e também nos assuntos do coração. As chances de faturar com compras, vendas e trocas devem aumentar e você terá ótima lábia para convencer os outros. Se está free na pista, não deve ficar por muito tempo, pois uma paixão a primeira vista está prevista e vai dar match logo de cara.

Cor: AMARELO Palpite: 23, 33, 14



Gêmeos

Quintou bem quintado para o seu lado e quem promete é Vênus, que começa a circular no setor do dinheiro em seu Horóscopo. Isso significa que os interesses materiais vão ficar em evidência e hoje o astro traz excelentes estímulos para você lacrar e lucrar. A sorte vai te fazer companhia e um Pix ou graninha inesperada pode chegar, mas as melhores fontes de ganhos devem surgir à tarde e se pegar firme no trabalho, pode dobrar seu faturamento.

Cor: PRETO Palpite: 31, 13, 23



Câncer

Hoje é seu dia de brilhar! Vênus realça suas qualidades, prometendo sucesso em assuntos de amor e dinheiro. Seu encanto será irresistível, possibilitando grandes conquistas. Mas cuidado! Fique atento às instabilidades à noite que podem balançar suas finanças e relacionamentos. Mantenha seu radar ligado!

Cor: CEREJA Palpite: 54, 09, 25



Leão

Fique de antena ligada para as ótimas oportunidades de hoje. A inteligência e energia mental estão em alta pela manhã, perfeitas para trabalhos ágeis. À tarde, assuntos financeiros, domésticos e familiares ganham impulso graças à sua intuição poderosa. A vida amorosa está protegida, mas antigos ressentimentos podem surgir à noite - seja gentil com o seu amor.

Cor: MAGENTA Palpite: 27, 30, 09



Virgem

Julho termina cheio de grandes novidades e alegrias para você! Com Vênus iluminando seus sonhos, prepare-se para a realização de objetivos e um influxo de prosperidade. Proteção financeira, novas amizades florescentes e um amor desejado podem surgir. Sua comunicação está poderosa, trazendo sucesso no trabalho.

Cor: ROXO Palpite: 18, 39, 21



Libra

Este é o momento de brilhar, libriano! Vênus promete vitórias e glórias enquanto realça seus talentos. É hora de impressionar os chefes e usar suas habilidades criativas na busca pelo sucesso. Possíveis bônus ou melhorias salariais estão a caminho.

Cor: CINZA Palpite: 47, 29, 38



Escorpião

Com Vênus brilhando em Câncer, prepare-se para um horizonte próspero, leve e abençoado. Espere novidades no trabalho, estímulos nos estudos e surpresas amorosas. A Lua em seu signo garante sucesso em suas iniciativas. Porém, cuide das picuinhas familiares à noite e seja paciente com seus queridos.

Cor: MARROM Palpite: 53, 15, 17



Sagitário

Hoje é dia de novidades, com Vênus prometendo mudanças e oportunidades, especialmente à tarde! Assuntos de finanças e bens podem se desenrolar facilmente. Mantenha-as em sigilo para evitar pressões. As relações pessoais ficarão mais intensas e a intimidade na paixão, mais quente. Evite mal-entendidos à noite.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 42, 14, 33



Capricórnio

O último dia do mês promete estímulos em seus contatos e relações e um lado mais sensível em você. Aproveite para se destacar no trabalho, especialmente em atividades em grupo. Mas cuidado com os gastos para evitar problemas financeiros.

Cor: AMARELO Palpite: 46, 16, 19



Aquário

Julho termina com saldo positivo e conquistas surpreendentes para Aquário, principalmente na carreira. Seja destaque com suas ideias criativas, especialmente à tarde. Cuide do corpo e aparência - seus encantos brilharão! As paqueras estão animadas, química com colega pode surgir. Mas, à noite, controle as reações e evite mal-entendidos.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 02, 36, 54



Peixes

Julho chega ao fim com notícias maravilindas e hoje quem tira a sorte grande é você, meu cristalzinho! Vênus desembarca em seu paraíso na primeira hora da madrugada, anunciando um período perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Ao longo do dia, seu jeitinho vai ficar ainda mais encantador do que já é, suas qualidades vão brilhar no trabalho e o dindim virá para o seu bolso. Para melhorar, a Lua também muda de signo e sorri para Vênus à tarde, blindando de vez o seu astral.

Cor: ROSA Palpite: 52, 25, 16