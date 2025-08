Em noite de nostalgia, Paula Toller celebrou carreira no Teatro Guararapes, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com espaço quase lotado, na noite do sábado (2), show da turnê Amorosa apresentou sucessos da cantora e ainda homenageou grandes artistas

A noite do sábado (2) foi de nostalgia no Teatro Guararapes, em Olinda. Paula Toller apresentou o show da turnê comemorativa Amorosa, espetáculo que traz o melhor da trajetória da cantora carioca desde 1982 aos dias presentes mesclando sucessos da banda Kid Abelha e da discografia solo, além de algumas surpresas.

Acompanhada por músicos de primeira linha, como o lendário produtor musical Liminha, Paula desfilou sucessos como "Fixação", "Educação Sentimental II", "A Fórmula Do Amor", "Nada Spei (Apneia)" e "Eu Tive Um Sonho".

Paula também trouxe para o repertório canções de Rita Lee (Agora Só Falta Você), Tim Maia (Não Vou Ficar) e da banda Charlie Brown Jr (Céu Azul). Em um teatro praticamente lotado, o público respondeu animado fazendo um coro alto e animado para cada uma das canções.

Um dos momentos mais especiais da noite aconteceu com a música "Como Eu Quero", com o público levantando balões vermelhos e rosas em forma de coração. Além de ser um dos maiores clássicos da voz de Paula Toller, a música, acompanhada por um coro de cerca de 2,7 mil vozes pernambucanas, se tornou um belo espetáculo visual.

O bis de Toller trouxe mais sucessos como "Maio", "Grand’ Hotel", "Amanhã é 23" e "Pintura Íntima".

A turnê Amorosa começou em 2024 e desde então está passando pelas principais cidades brasileiras. O registro audiovisual oficial, disponível no canal oficial de Paula no Youtube e no Globoplay, foi gravado no Rio de Janeiro e conta com participações especiais, como Fernanda Abreu, Luísa Sonza e Roberto Menescal.