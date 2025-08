Horóscopo 02.08: novidades positivas para ganhar dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Hoje é dia de focar em trabalho e dinheiro, com seus instintos lhe guiando para decisões

acertadas. Na saúde, um problema que te incomodava pode ser superado. E no amor,

prepare-se para um clima quente e vibrante, seja nas paqueras ou com seu parceiro. Hoje

é dia de prosperidade e paixão!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 08, 35, 60



Touro

Hoje é seu dia, tourinho! A Lua promete harmonia e conquistas, especialmente se

colaborar com quem convive e trabalha. Ótimo momento para parcerias e alianças. E

graças a Marte, sua vida amorosa também ganhará um up! Seja um ímã para a paixão e

aproveite o clima romântico.

Cor: SALMÃO Palpite: 52, 10, 45



Gêmeos

Invista no seu bem-estar físico e mental hoje! Com a Lua fortalecendo a sua vitalidade, é

hora de adotar hábitos saudáveis e relaxar. Aproveite a companhia de pessoas queridas e

aguarde um reencontro especial. No amor, prepare-se para um clima de intimidade e

paixão com o seu parceiro.

Cor: AMARELO Palpite: 09, 48, 54

Câncer

Hoje a Lua promete um dia de diversão e descontração! Ideal para colocar o papo em dia

e brilhar nos seus contatos. Surpresas apaixonantes podem acontecer, então prepare o

coração! A noite promete as melhores vibes para você desfilar seu charme e conquistar o

que deseja.

Cor: CREME Palpite: 32, 08, 14



Leão

Hoje é dia de relaxar e colocar a casa em ordem. O clima tranquilo vai permitir momentos

de qualidade com a família e pessoas próximas. Espere novidades positivas em finanças.

No amor, a estabilidade reina. Se estiver solteiro, fique de olho em um rosto familiar que

pode chamar sua atenção.

Cor: VIOLETA Palpite: 18, 03, 27



Virgem

Hoje é seu dia de brilhar! Seja comunicativo, pois Marte promete conquistas no trabalho

e uma boa harmonia com colegas ou clientes. Seu charme na noite vai atrair muitos

olhares e paixões. Se estiver solteiro, pode conquistar seu crush com uma conversa.

Cor: AZUL Palpite: 57, 48, 30



Libra

Dia de sorte e ganhos dobrados, libriano! Com a Lua em sua Casa da Fortuna, vá atrás do

que ambiciona: o caminho para o sucesso está aberto. Tomar iniciativas nas relações pode

trazer um novo amor, mas lembre-se de ser exigente. Planeje uma noite intensa com seu

xodó

Cor: CEREJA Palpite: 34, 54, 09



Escorpião

Sábado alegre à vista, Escorpião! A Lua promete um dia incrível, cheio de convites para

diversão. Derreta corações com seus encantos e reencontre pessoas amadas. Seja aberto,

pois boas surpresas estão a caminho. À noite, espere atenção redobrada dos contatinhos

e um clima super cúmplice com seu amor. Aproveite!

Cor: AZUL Palpite: 11, 47, 25

Sagitário

Hoje é um dia para recarregar energias com paz, tranquilidade e atividades relaxantes.

Aproveite para cuidar do seu corpo e recarregar as baterias. À noite, prepare-se para uma

agitação de paixão e carisma. Os contatinhos serão estimulados com uma química

poderosa!

Cor: MARROM Palpite: 17, 33, 08



Capricórnio

Sábado promissor com a Lua em Escorpião! Ótimas oportunidades para socializar e se

divertir com amigos aguardam você. Organize as obrigações na parte da manhã e libere

mais tempo para lazer. Energias positivas e novidades incríveis nos assuntos do coração

surgem à noite. Se solteiro, prepare-se para conhecer alguém especial; se comprometido,

a sintonia será total com seu amor!

Cor: PRETO Palpite: 06, 08, 15



Aquário

Hoje é o seu dia para brilhar! Com a Lua guiando, você tem todas as chances de atingir

suas metas profissionais. Sua determinação acelerará seu progresso e elevará sua

reputação. Oportunidades estão a caminho. Além disso, sua popularidade irá subir,

atraindo atenção especial. Prepare-se para uma noite romântica e envolvente. Aproveite o

dia!

Cor: LILÁS Palpite: 58, 22, 05



Peixes

O fim de semana será incrível! Planeje uma viagem, explore novos horizontes e aprenda

com diferentes experiências. À noite, prepare-se para emoções fortes e a possibilidade de

um novo romance. Se já tem alguém, aproveite e fortaleça sua união. Aproveite ao

máximo!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 23, 32, 40