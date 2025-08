Espetáculo "Mestiço Florilégio", de Antonio Nóbrega e Rosane Almeida, estreia no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 9 e 10 de agosto, o multiartista pernambucano Antonio Nóbrega traz para sua terra natal o espetáculo Mestiço Florilégio, uma homenagem aos seus mais de 50 anos de carreira. Com produção local da Luni Produções, a montagem criada por Nóbrega e Rosane Almeida será apresentada no Teatro do Parque: sábado às 20h e domingo às 18h.

Mestiço Florilégio é um espetáculo multidisciplinar que reúne canções, cenas teatrais, dança e cinematografia, refletindo a diversidade e o caráter mestiço da cultura brasileira. O título faz referência aos poetas românticos, que usavam o termo “florilégio” para designar uma antologia de poemas.

O espetáculo sintetiza trabalhos como Brincante, Lunário Perpétuo, Rima e outros, e propõe um olhar não folclórico sobre a cultura popular brasileira, dialogando com a contemporaneidade. O projeto conta com o patrocínio do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre Antonio Nóbrega

Natural do Recife, Nóbrega começou a estudar violino aos oito anos e integrou o Quinteto Armorial em 1971. Com uma vasta produção artística entre música, teatro e dança, recebeu diversos prêmios nacionais, tem 12 CDs e 3 DVDs lançados, além de ser fundador do Instituto Brincante, em São Paulo. Sua trajetória foi tema do longa-metragem Brincante, dirigido por Walter Carvalho.

Sobre Rosane Almeida

Parceira artística e de vida de Antonio Nóbrega há mais de 40 anos, Rosane é atriz, bailarina e especialista em dança e artes circenses, com formação no Brasil e na Europa. Fundadora do Instituto Brincante, atuou em diversos espetáculos com Nóbrega e também desenvolve trabalhos solo, como o espetáculo A Mais Bela História de Adeodata.

Serviço