Matheus Ceará chega a Pernambuco com show "Aquelas Piadas" no Recife e Caruaru

Matheus Ceará apresenta o novo show "Aquelas Piadas" em sessão única no Recife (13/08) e em Caruaru (14/08), com ingressos a partir de R$40

Os ingressos para o novo show do humorista Matheus Ceará estão à venda a partir de R$40. A apresentação acontecerá em sessão única, no dia 14 de setembro, no Teatro do Shopping Difusora, a partir das 19h. O ator está em cartaz com “Aquelas Piadas”, show que mistura humor clássico, com assuntos bem atuais. A produção de comédia tem quase 1h de duração e classificação de 16 anos.

Durante o novo show, Matheus combina “aquelas piadas” que viralizaram ao longo de décadas com novas histórias e personagens, mantendo seu estilo “quase fitness” — expressão brincalhona com a qual ele mesmo costuma se classificar. Em cartaz desde o início deste ano, “Aquelas Piadas” já percorreu diversas cidades brasileiras, trazendo releitura de sucessos com humor que já conquistou o público nos 20 anos do comediante. No dia 13 de setembro, a capital Recife também recebe Matheus Ceará para sessão única, às 20h, no Teatro Boa Vista.

INGRESSOS:

Os ingressos custam R$ 100 inteira e R$50 meia-entrada; além de R$ 60 ingresso solidário ou combo (2) de R$40. Os bilhetes podem ser adquiridos no site: https://megabilheteria.com/evento?id=20250411160914 ou nos dois pontos físicos: Banca Terceiro Mundo ou Joca Barbearia.

Mais informações dos tipos de ingressos: Meia destinado para professores (e funcionários do quadro escolar), estudantes, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante (1). Já o ingresso solidário é considerado o valor do ingresso + doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, já o combo (2) é uma opção para compra de 2 ingressos deste promocional.

SOBRE MATHEUS CEARÁ:

Dono de um carisma enorme, com um talento nato para o humor, foi aos 14 anos que Matheus começou a se apresentar. O personagem dele “Ceará” nasceu da timidez, mas ganhou projeção nacional após vencer concursos nas telas da televisão.

Em diversas emissoras participou de programas e quadros. O ator estreou como protagonista do filme “Partiu América”, em 2024 pela Netflix. Entre seus trabalhos estão o show de humor “Meta a mão que o dedo é pouco”, “Inédito Para Quem Nunca Viu” e “Socano a Bucha”.