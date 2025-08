Jamil Chade lança livro na Fundaj com participação do senador Humberto Costa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O jornalista e escritor Jamil Chade apresentará sua obra ao público recifense nesta quinta-feira, dia 07 de agosto, às 19h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), na Sala Aloísio Magalhães, no Derby. Na ocasião, haverá um bate-papo com o senador Humberto Costa, mediado pelo jornalista Rossini Barreira. A entrada é aberta ao público.

A atividade integra a programação da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, uma das principais iniciativas literárias do país, que este ano celebra 30 anos. O evento é uma produção conjunta da Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções, com patrocínio premium da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, em parceria com a Fundaj.

No livro, publicado pela editora Nós, Jamil Chade investiga os impactos da política migratória do ex-presidente Donald Trump, revelando os bastidores da violência institucionalizada contra imigrantes, sobretudo latino-americanos. O título da obra — Tomara que você seja deportado — é inspirado em uma ameaça real ouvida por muitos migrantes em abrigos, centros de detenção e fronteiras.

A partir de reportagens realizadas nos Estados Unidos e México, Chade constrói um retrato da degradação ética, política e humanitária de uma nação que, por décadas, vendeu ao mundo a imagem de terra da liberdade. O livro denuncia a atmosfera de perseguição e medo instaurada entre comunidades imigrantes, além de documentar o colapso de direitos fundamentais em nome de uma agenda de ódio e exclusão.

O autor visita centros de detenção em cidades fronteiriças mexicanas e os bastidores do Madison Square Garden, mostrando como o nacionalismo radical, o racismo, a misoginia e a intolerância se institucionalizaram em políticas públicas. A narrativa também aborda o desmonte da educação, a perseguição à população LGBTQIA+ e os ataques sistemáticos à democracia.

O prefaciador e cineasta Walter Salles ressalta que a publicação “não é somente um extraordinário trabalho jornalístico, mas também um ensaio de grande lucidez sobre como podem sucumbir às democracias”. A obra combina jornalismo investigativo com vivências pessoais — Chade morou com a família nos EUA durante parte do período abordado — e reflete sobre o esfacelamento simbólico da potência que por tanto tempo representou o ideal democrático ocidental.

O lançamento em Recife marca mais um momento de diálogo entre literatura, política e jornalismo, dentro da Bienal, que em 2025 tem como tema “Ler é sentir cada palavra”.