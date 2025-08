Galeria Marco Zero apresenta a exposição "Sobressalto e Estripulia", de Bozó Bacamarte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com curadoria de Guilherme Moraes, mostra que celebra o universo visual lúdico e caleidoscópico do artista pernambucano abre ao público no dia 7/8

A ludicidade como tema e também método de criação: assim é o universo que Bozó Bacamarte constrói em suas pinturas. Propondo um mergulho na obra do artista, a Galeria Marco Zero apresenta a exposição “Sobressalto e Estripulia”, com abertura marcada para 07 de agosto de 2025, às 18h.

Com curadoria de Guilherme Moraes, a mostra reúne 23 pinturas, entre médios e grandes formatos, que incorporam algumas das principais temáticas que atravessam sua produção: os festejos e manifestações culturais de Pernambuco, a mitologia, o sincretismo religioso, personagens populares e referências às tradições pictóricas e da oralidade do Nordeste.

Bozó Bacamarte: paisagens enigmáticas e ricas em referências

Obra "Os dentistas Pu, Xa e Vante", de Bozó Bacamarte. - Divulgação

Como destaca o curador, o mundo fantástico de Bozó Bacamarte combina “inquietação e meticulosidade a um repertório iconográfico que envolve o circo, a xilogravura popular nordestina, o terreiro de jurema do qual é frequentador (…) suas engenhocas pictóricas” são permeadas por paisagens agrestes habitadas por seres os mais diversos, de pessoas a animais, passando por gravatás, cactos e seres enigmáticos, híbridos, misturas de bicho e gente.

Outro elemento marcante de suas telas, principalmente as mais recentes, é o céu: ora límpidos em radiantes azuis ou no crepúsculo “em misteriosos violetas”, como destaca Guilherme Moraes. O curador chama a atenção ainda para o caráter leve e enigmático da produção do artista, que parece pintar como quem convida o espectador para uma brincadeira. Em suas telas, o Carnaval, o Mateus e o Bastião do maracatu e as carrancas são elementos frequentes.

No jogo proposto por Bozó, quem mira precisa exercitar o olhar. Há uma dramaturgia na sua criação que se desenvolve tanto no campo visual quanto no título das obras e que remete à literatura de cordel, às peças armoriais e a referências que vão de cosmologias afro-brasileiras à liturgia cristã.







“Minha pintura é marcada por uma liberdade muito grande, tanto na forma de criar quanto na abertura para o público se relacionar com a obra e interpretá-la. Meus trabalhos podem ter imagens muito complexas, com vários elementos, como também podem ser simples, focados em um personagem. No fundo, o que me interessa é provocar sensações, não ditar a forma que a pessoa enxerga a obra. Por isso, há sempre ‘saídas’, um humor que pode quebrar algum elemento mais pesado”, explica o artista.

O hibridismo de temas e técnicas está presente na produção de Bozó Bacamarte desde o início da sua produção como grafiteiro e muralista. Suas influências passam por Gilvan Samico, J. Borges, os artistas do graffiti, entre outros, em um cruzamento de temporalidades que cria um terreno fértil para a sua arte. E o próprio entorno fomenta sua criação. As paisagens presentes em seus trabalhos recentes são reflexos de suas vivências em Taquaritinga do Norte, no agreste de Pernambuco.

A obra de Bozó desembarca também em São Paulo

Além de “Sobressalto e Estripulia”, a pintura de Bozó Bacamarte também será destaque no estande da Galeria Marco Zero na SP-Artes Rotas, que acontecerá entre 27 e 31 de agosto, em São Paulo. Dividido em quatro núcleos, o projeto curatorial de Cristiano Raimondi aproxima as produções de artistas modernos e contemporâneos. No caso de Bozó, suas cenas e paisagens vibrantes, assim como as da também pernambucana Juliana Lapa, serão colocadas em diálogo com a obra de Guignard (RJ, 1896-1962).

Serviço

Exposição “Sobressalto e Estripulia”, de Bozó Bacamarte

Local: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Abertura: 07 de agosto de 2025, às 18h

Encerramento: 25 de setembro de 2025

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393 / www.galeriamarcozero.com / @galeriamarcozero (Instagram)